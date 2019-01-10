'Çavuşoğlu'nun gözde büyükelçileri belli oldu'

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, kulislerde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun “Benim en başarılı büyükelçilerim Tokyo ve Pekin… Tokyo’da Murat Mercan, Pekin’de Abdülkadir Emin Önen çok başarılı işler yapıyor" dediğinin konuşulduğunu aktardı.

Muharrem Sarıkaya, "İşte Çavuşoğlu'nun iki gözde büyükelçisi" başlığıyla yayımlanan yazısında Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ileİYİ Parti Milletvekili, Komisyon üyesi emekli Büyükelçi Aydın Sezgin arasında bir tartışma yaşandığını ileri sürdü.

"Aydın Sezgin, meslekten gelmeyen, diplomatik deneyimi olmayan siyasi kimliklerin büyükelçi atanmalarını eleştirmiş" diyen Sarıkaya, şöyle devam etti:

— Bu konu Çavuşoğlu ile arasında sert tartışmayı başlatmış. Sezgin'in eleştirilerine Çavuşoğlu, Dışişleri kadrosu dışından gelen büyükelçilerin daha başarılı olduklarını belirterek şu yanıtı vermiş: "Benim en başarılı büyükelçilerim Tokyo ve Pekin… Tokyo'da Murat Mercan, Pekin'de Abdülkadir Emin Önen çok başarılı işler yapıyor."

— Bu sözler Sezgin'in "Şu an şaşkınlığımı gizleyemeyeceğim" tepkisine neden olmuş. Komisyon'da Doğu Akdeniz konusu da açılmış, CHP'li Koç, Mısır ile ilişkilerin artırılması gerektiğine işaret ederek, ileride ortaya çıkabilecek sorunlara dikkat çekmiş.