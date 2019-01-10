'2019 model Türkiye'den iki kardan adam: Biri kaslı, top sakallı, diğeri elinde nargile tutuyor'

Candaş Tolga Işık, "Ankara'ya kocaman bir 'günaydın' diyelim mi?" başlığıyla yayımlanan yazısında "Vedat Milor bu ay Kafa Dergisi'nde şahane bir yazı yazdı. 'Mekanlarda artık ne yiyip içtiğinden çok kime göründüğü ya da kimi gördüğüne önem veriyor insanlar… Kültürel yozlaşma yeme içme kültürüne böyle yansıdı.' O kültürel yozlaşma sadece yeme-içme kültürüne yansımadı" ifadesini kullandı.

Işık, fotoğraflarla desteklediği yazısına şöyle devam etti:

— Bütün güzel şeyleri ya kaybediyoruz ya da değiştirip yerlerine öyle saçmalıklar koyuyoruz ki o güzel şeylere hasret kalıyoruz. O güzel şeylerden biri de kardan adamdı mesela. O göbekli, yuvarlak suratlı kardan adam artık yok. İşte size 2019 model Türkiye'den iki kardan adam! Biri kaslı, top sakallı diğeri pis sakallı elinde nargile tutuyor.