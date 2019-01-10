Hastalarının mahrem görüntülerini paylaşan doktor serbest bırakıldı

İzmir'de meme muayenesi sırasında çok sayıda kadının görüntüsünü gizlice çekip isimleriyle birlikte bir arkadaşlık sitesinde paylaştığı ortaya çıkan doktor adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, bir arkadaşlık sitesinde dolaşanların muayene odasında gizlice çekilen görüntüleri fark etmesiyle dün ortaya çıkmıştı. Görüntülerin İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı'ndaki bir muayene odasında çekildiği belirlenmişti.

Skandal tesadüfen ortaya çıktı! Hastalarının görüntülerini gizlice çekip sosyal medyadan paylaştıhttps://t.co/BGKKNuq9jf pic.twitter.com/LPyH6JmkZS — Demirören Haber Ajansı (@dhainternet) January 9, 2019

​Bunun üzerine, DEÜ Tıp Fakültesinin bir kliniğinde görevli olduğu belirtilen doktor E.B.Ç. bir hastasının polise, muayene sırasındaki mahrem görüntülerinin internette yer aldığı şikayeti üzerine gözaltına alındı.

İfade verme işleminin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen şüpheli, 21.20 sıralarında adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Şüpheli E. B. Ç tutuksuz yargılanacak.

Ayrıca, E.B.Ç.'nin ev, işyeri ve aracında yapılan aramalarda 2 telefon ve 3 hardiske incelenmek üzere el konuldu.

© Fotoğraf : DHA Doktorun skandal paylaşımları tesadüfen ortaya çıktı: Muayene sırasında gizlice çekmiş

Kendisine ait videonun internet sitesinde yayınlandığını duyması üzerine polise başvuran bir genç kadının da ifadesinde "Videoyu izlediğimde Dokuz Eylül Üniversite Hastanesi Genel Cerrahi Göğüs Guatr polikliniğinde 04 Ocak'ta muayene edildiğim sırada çekildiğini fark ettim. Muayene ederken kapıyı kilitlemişti. İçerde de başka biri bulunmuyordu. Bu nedenle başka birinin bu videoyu çekmesi imkansız. Muhtemelen yaka kamerası kullanmış. Kendisinden şikayetçiyim" dediği öğrenildi.