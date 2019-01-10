CHP'li Karaca: Plastik poşetlerden Çevre Bakanlığı'nın bütçesinin 3 katı gelir elde edilecek

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, ücretli poşet uygulamasından yıllık yaklaşık 6.5 milyar liralık bir gelir elde edileceğini söyledi. Karaca, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 2019 bütçesi 2.5 milyar lira. Yani Bakanlığın bütçesinin 3 katı oranında bir gelir elde edilecek" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Karaca, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından uygulamaya koyulan ücretli poşet uygulamasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

© AA / Sanal alışverişte ücretli poşet tartışması

Karaca, plastik poşetlerin 25 kuruşa satılması için hazırlanan kanun tasarısının görüşmelerinde bakan yardımcısı Mehmet Emin Birpınar'ın, "Türkiye'de yılda 45 milyar adet poşet üretiliyor. Bunun çevreye çok ciddi bir zararı var. Biz bu zararı gidermek istiyoruz. Çevre dostu bir yönetim olduğumuz içinde böyle bir adım atıyoruz" dediğini söyledi.

Plastik poşetlerin 2019 başında 25 kuruşa satılmaya başlandığını söyleyen Karaca, "Bu 25 kuruştan satılan poşetin 15 kuruşu genel bütçeye yani hazineye yani Saray'ın bütçesine aktarılacak. Bakanın verdiği rakamlara göre yıllık yaklaşık olarak 6.5 milyar liralık bir gelir elde edilecek. Ancak ben burada Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 2019 bütçesi 2.5 milyar dolar. Yani bakanlığın bütçesinin 3 katı oranında bir gelir elde edilecek buradan" diye konuştu.

Karaca, "Biz CHP olarak komisyon çalışmaların da plastik poşetlerin gerçekten çevreye çok ciddi zarar verdiğini ancak sadece plastik poşetlerin değil plastik ambalajların da çevreye çok ciddi şekilde zarar verdiğini söyledik. Bunun için sadece plastik poşetlerden değil plastik ambalajlardan da kurtulmanın yollarının aranması gerektiğini belirttik. Ayrıca bu elde edilen gelirin 'Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bütçesinde atıklardan doğanın ve çevrenin korunmasına yönelik yatırımlara harcanmak üzere' diye bir formül geliştirelim ve bunu madde olarak ilave edelim' dedik. Ancak bu kabul edilmedi" ifadesini kullandı.