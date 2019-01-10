Bursa'da FETÖ operasyonu: 13 iş insanı gözaltına alındı

Bursa'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, daha önce kapatılan Bursa Orhangazi Üniversitesi'ne bağış yaptıkları iddiasıyla 13 iş insanı gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, 17/25 Aralık sürecinden sonra FETÖ'ye ait olduğu gerekçesiyle kapatılan Bursa Orhangazi Üniversitesi'ne bağış yaptıkları iddiasıyla 13 iş insanı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilere ait adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, iş insanları H.Y., S.T., M.T., H.A., B.S., E.S., O.T., A.K., H.D., M.R., M.S.Ö., F.M. ve S.K. gözaltına alındı. Zanlılar, emniyet müdürlüğüne getirildi.