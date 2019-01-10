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11:47 10 Ocak 2019
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    Atatürk havalimanı

    İtalyan siyasetçiye İstanbul'da gözlük hırsızlığı suçlaması: 'Dalgınlığıma geldi, hatamı kabul ediyorum'

    Türkiye
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    İtalya'nın Bari şehrinin belediye meclis üyesi Francesco Giannuzzi, Atatürk Havalimanı'ndaki free shoptan gözlük çaldığı iddiasıyla gözaltına alındı. 50 bin lira kefaletle serbest bırakılan Giannuzzi, "Büyük ihtimalle tuvalette elimi yıkarken gözlüğü unuttum. Dalgınlığıma gelmiştir, hatamı kabul ediyorum. Ürünün bedelini ödemeye hazırım" dedi.

    Sözcü'den Şeyma Ulusoy'un haberine göre, İtalya'nın Bari Belediye Meclis Üyesi Francesco Giannuzzi ve eşi 7 Ocak günü Dubai'den İtalya'ya aktarma yapmak için Atatürk Havalimanı'na geldi.

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    © Fotoğraf: YouTube
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    Uçağını bekleyen Giannuzzi, havalimanında bulunan freeshopa alışveriş için girdi. Mağazadaki gözlükleri deneyen Giannuzzi, 185 euro'luk gözlüğü parasını ödemeden alarak erkekler tuvaletine girdi. İtalyan siyasetçi daha sonra lavaboda kısa süre oyalandıktan sonra kendisini bekleyen eşinin yanına gitti.

    Mağaza yetkilileri, kamera kayıtlarında Giannuzzi'nin 185 euro'luk gözlüğü alıp geri getirmediğini fark edince, durumu havalimanı polisine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen havalimanı polisi, Giannuzzi'yi 'hırsızlık yaptığı' gerekçesiyle gözaltına aldı.

    Ancak çalındığı iddia edilen 185 euro'luk gözlük, lavaboda ve valizinde bulunamadı. Savcının talimatı üzerine Giannuzzi, Bakırköy Adalet Sarayı'na getirildi. Durum eşzamanlı olarak İtalya'nın İstanbul Konsolosluğu'na da bildirildi.

    50 BİN LİRA KEFALETLE SERBEST BIRAKILDI

    Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı tarafından ifadesi alınan Giannuzzi 'hırsızlık' suçundan tutuklama istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Nöbetçi mahkeme Giannuzzi'yi 50 bin TL nakdi kefaletle serbest bıraktı.

    Çin
    © REUTERS / Jason Lee
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    Savcılık ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen Giannuzzi ise kendisini şöyle savundu:

    "Aktarmalı olarak geldiğim Atatürk Havaliman'ındaki freeshoptan gözlük denedim. Gözlüğü beğenmediğim için yerine koydum. Daha sonra başka bir gözlük deneyip freeshopun dışında beni bekleyen eşime gözlüğü gösterdim. Gözlüğü tekrar yerine koymak için yöneldiğim sırada lavaboyu gördüm. Sıkıştığım için de lavaboya girdim. Ancak lavabo kirli olduğu için tuvaletimi yapmadın, elimi yüzümü yıkadım. Eşimin yanına gittim. Büyük ihmalle gözlüğü lavaboda elimi yıkarken unuttum."

    Eşinin yanında 5 dakika kadar oturduktan sonra polis memurlarının yanına gelerek gözlüğü aramak için valizi aradıklarını anlatan Giannuzzi, "Valizimizi aradılar ancak bir şey bulamadılar. O sırada gözlüğü alıp-almadığım hususunda tartışıp gözlüğü almadığımı söyledim. Ayrıca eşim kalp hastası olması nedeniyle strese girdim. Bu arada uçak anonsu yapılıyordu. Lisan da bilmediğimden para ile ilgili bir dert varsa gözlüğün bedelini ödemek istedim. Ben daha önceden diğer freeshoplardan alışveriş yaptım. Bununla ilgili fişlerim elimdedir. Durumum itibariyle böyle bir şey yapacak durumum yoktur. Bu arada uçağım kalktı. Kendimi bu durumda buldum. Dalgınlığıma gelmiştir. Hatamı kabul ediyorum. Ürünün bedelini ödemeye hazırım. Şu anda bile ödemeye hazırım" diye konuştu.

    Etiketler:
    Gözlük, Kefalet, Hırsızlık, Francesco Giannuzzi, Dubai, Atatürk Havalimanı, İstanbul, İtalya
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