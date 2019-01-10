ABD'nin Patriot konusunda ilk teklifini Türkiye'ye sunduğunu açıklayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Patriot için ABD'yle anlaşabiliriz ama S-400 konusunda dayatma olursa olmaz" dedi. Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında ikili zirve ve Astana formatında üçlü zirve planlandığını açıkladı.

ABD'nin Suriye'den çekilme sürecini NTV canlı yayınında değerlendiren Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya'nın da YPG'nin silah bırakmasını istediğini söyledi.

Çavuşoğlu, "Rusya'nın ve İran'ın bu konulardaki tutumu açık. Diyorlar ki tüm Suriye toprakları Suriye'nindir. Biz de diyoruz ki Suriye toprakları bütündür. Bunda da hemfikiriz. Burada ABD çekilirken koz verecek adımlardan herkesin kaçınması gerekiyor. Bu bizim YPG'yle mücadelemizi kapsamıyor. Güvenlik endişesinin de olmaması gerekiyor. Rejim gelince YPG'yle nasıl bir işbirliğine gidecekler bilmiyoruz. Bu temel kriterlerde anlaştığımız zaman problem olmaz. Rusların da YPG'nin de silah bırakması gerektiği açıklaması, YPG'nin ne kadar tehlikeli olduğunun göstergesidir" diye konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında iki görüşme planlandığını aktaran Çavuşoğlu, "Birincisi ikili görüşme, diğeri Soçi'de başlayan üçlü görüşme. Önümüzdeki haftalarda bu üçlü zirve için arkadaşlarımız çalışıyorlar. Ruslardan tarih tekliflerini bekliyoruz" dedi.

'S-400 ANLAŞMASI ZATEN OLMUŞ BİTMİŞ BİR ANLAŞMA'

© AFP 2018 / Bülent Kılıç AA: ABD Patriot teklifini Türkiye'ye sundu

ABD'nin, Türkiye'ye Patriot hava ve füze savunma sistemlerinin satışı konusunda ilk teklifini sunduğunu ifade eden Çavuşoğlu, S-400 konusunda dayatma olursa kabul etmeyeceklerini vurguladı.

Çavuşoğlu, "ABD, Patriot konusunda ilk teklifini sundu. Rusya'yla yaptığımız bir anlaşmayı savunmak çabasında değiliz. Bizim şu anda hava savunma sistemine ihtiyacımız var. İleride Patriot da alabiliriz. Sonuçta bir ticaret yapıyorsunuz, artık dayatmaları kabul etmeyen bir Türkiye var. Biz ABD'ye de şeffaf olduk, 'Bizim ihtiyacımız var sizden istedik vermediniz.' NATO'nun da görüşü bu yönde, 'NATO müttefikleri istedikleri hava savunmasını alabilir.' Zaten bitmiş bir anlaşma var, verdiğimiz sözü hiçbir zaman unutmayız. S-400 anlaşması da zaten olmuş bitmiş bir anlaşmadır. Patriot için ABD'yle anlaşabiliriz ama S-400 konusunda dayatma olursa, olmaz."