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13:27 10 Ocak 2019
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    İstanbul Yeni Havalimanı

    THY, İstanbul Havalimanı'ndan yeni noktalara uçacak

    © AA / Arif Hüdaverdi Yaman
    Türkiye
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    Türk Hava Yolları, İstanbul Havalimanı'ndan yurt dışında Paris, Frankfurt, Münih, Tiflis, Aşkabat, Moskova ve Kuveyt'e, yurt içinde ise Diyarbakır, Hatay ve Kayseri'ye uçuş başlatıyor.

    THY, İstanbul Havalimanı’ndan Trabzon’a ilk uçuşunu yaptı: 'Kızım reklamlarda görmüş, gelmek istedi'
    © AA /
    THY, İstanbul Havalimanı’ndan Trabzon’a ilk uçuşunu yaptı: 'Kızım reklamlarda görmüş, gelmek istedi'
    İstanbul Havalimanı'ndan halihazırda Ankara, Gaziantep, Adana, İzmir, Trabzon, Antalya, Ercan ve Bakü olmak üzere 8 noktaya sefer icra eden THY, bugün itibarıyla yurt içinde Diyarbakır ve Hatay'a, yurt dışında ise Paris, Frankfurt, Münih, Tiflis, Aşkabat'a sefer başlatıyor.

    THY yarın ise yurt dışında Moskova ve Kuveyt'i, yurt içinde de Kayseri'yi uçuş ağına ekleyerek İstanbul Havalimanı'ndan uçtuğu nokta sayısını 18'e yükseltecek.

    AVRUPA'DA İLK SEFER PARİS'E

    Avrupa'ya ikinci uçuş ise Almanya'nın Frankfurt kentine yapıldı.

    İstanbul Havalimanı-Paris seferleri haftada 7 frekans karşılıklı olarak gerçekleştirilecek ve İstanbul çıkışlı bilet fiyatları tüm vergiler dahil gidiş-dönüş 129 dolardan başlıyor.

    Haftada 7 karşılıklı seferin yapılacağı İstanbul Havalimanı-Frankfurt uçuşlarının bilet fiyatları tüm vergiler dahil gidiş-dönüş 129 dolardan başlıyor.

    İstanbul Yeni Havalimanı, 3. havalimanı
    © AA / İGA
    THY, İstanbul Havalimanı'ndan yeni seferler başlatıyor
    İstanbul Havalimanı-Münih seferleri de haftada 5 frekans (salı, perşembe, cuma, cumartesi, pazar) karşılıklı olarak gerçekleştirilecek. İstanbul'dan Münih'e tüm vergiler dahil gidiş-dönüş 129 dolardan başlayan açılışa özel fiyatlarla seyahat edilebilecek.

    Haftada 7 karşılıklı seferin yapılacağı İstanbul Havalimanı-Tiflis seferlerinin açılışa özel bilet fiyatları tüm vergiler dahil gidiş-dönüş 109 dolardan başlıyor.

    THY, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'a da İstanbul Havalimanı'ndan haftada karşılıklı 4 sefer (salı, perşembe, cumartesi, pazar) gerçekleştirecek. İstanbul'dan Aşkabat'a tüm vergiler dahil gidiş-dönüş 209 dolardan açılışa özel fiyatlarla seyahat edilebilecek.

    YURT İÇİNE 3 YENİ HAT

    İstanbul Yeni Havalimanı, 3. havalimanı
    © Fotoğraf : DHA
    Ulaştırma Bakanlığı'ndan taşınma kararı ertelenen İstanbul Havalimanı'yla ilgili açıklama
    THY, İstanbul Havalimanı'ndan Diyarbakır'a bugün itibarıyla hafta 3 gün (salı, perşembe, pazar) karşılıklı sefer gerçekleştirilecek.

    İstanbul Havalimanı-Hatay seferleri ise haftada 3 gün (salı, perşembe, pazar) karşılıklı olarak yapılacak.

    THY, İstanbul Havalimanı'ndan Kayseri'ye de hafta karşılıklı 4 sefer gerçekleştirecek.

    Yurt içinde biletler fiyatları tüm vergiler dahil tek yön için 59 liradan başlıyor.

    Ayrıca günde 1 kez icra edilen İstanbul Havalimanı-Ankara seferleri 10 Ocak itibarıyla günde 2'ye yükseliyor.

    MOSKOVA VE KUVEYT SEFERLERİ BAŞLIYOR

    THY, İstanbul Havalimanı'ndan yarın Moskova ve Kuveyt'e uçuş başlatacak.

    Haftada karşılıklı 5 seferin yapılacağı Moskova'nın bilet fiyatları İstanbul çıkışlı tüm vergiler dahil 129 dolardan başlıyor.

    İstanbul Havalimanı-Kuveyt seferleri ise haftada 4 frekans (pazartesi, çarşamba, cuma, pazar) karşılıklı olarak gerçekleştirilecek. İstanbul'dan Kuveyt'e tüm vergiler dahil gidiş-dönüş 344 dolardan başlayan açılışa özel fiyatlarla seyahat edilebilecek.

    GÖRDÜĞÜM KADARIYLA MÜKEMMEL BİR HAVALİMANI

    Kanal İstanbul
    © AA / Lokman Akkaya
    İstanbul Havalimanı çalışanlarına Kanal İstanbul'da konut yapılacak
    İstanbul'dan Almanya'nın Frankfurt şehrine yapılan ilk uçuşta yer alan Mecit Yerlikaya, bir haftalık tatil için İstanbul'da olduğunu belirterek, "Bilinçli olarak alınmadı, şanslıyız. Gördüğüm kadarıyla mükemmel bir havalimanı. Vatanımıza, milletimize hayırlı, uğurlu olsun. Buraya gelişimiz kolay oldu. 35 dakikada geldik. Bilet fiyatları da uygun." diye konuştu.

    Yolculardan Alexander Kirschniok anneannesiyle kız arkadaşını tanıştırmak için İstanbul'a geldiğini söyledi. Annesinin Türk olduğunu belirten Kirschniok, "Frankfurt'a dönüyorum. Havalimanı çok uzak ama çok güzel, beğendim. Taksiyle geldik buraya. Bilet fiyatları geç ayırmamıza rağmen uygun" dedi.

    Kirschniok'un kız arkadaşı Amelia Stowers-Wah da İstanbul Havalimanı'nın modern bir havalimanı olduğunu ve beğendiğini kaydetti.

    Etiketler:
    sefer, uçuş, Türk Hava Yolları (THY), İstanbul Havalimanı, Amelia Stowers-Wah, Alexander Kirschniok, Mecit Yerlikaya, Diyarbakır, Frankfurt, Münih, Kayseri, Kuveyt, Moskova
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