Yıldırım: Buyursun herkes istifa etsin

Türkiye Büyük Millet Başkanı (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'na aday gösterilmesiyle birlikte başlayan istifa tartışmalarını değerlendirdi. "Benim bir teklifim var" diyen Yıldırım, "Meclis bu düzenlemeyi yapsın, o zaman bu tartışmalar da sona ersin. Buyursun herkes istifa etsin, biz de edelim" dedi.

Binali Yıldırım, istifa tartışmalarıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

"Anayasanın 94. maddesi… Yasamayla ilgili Mahalli İdareler Secim Kanunu, Meclis Başkanı'nı dolaylı olarak istifa etmeyecekler arasında sayıyor. Çıktığım yoldan geri dönmem, kararı seçmen verecek" diyen Yıldırım, şöyle devam etti:

— Benim bir teklifim var; bütün seçime girecekler bulundukları görevleri bıraksınlar. Meclis bu düzenlemeyi yapsın, o zaman bu tartışmalar da sona ersin. Buyursun herkes istifa etsin, biz de edelim.

TBMM Başkanı Yıldırım, istifasına ilişkin tartışmayı değerlendirdi: Seçim bir siyasi faaliyet değildir. Seçim aday olduğunuz işle ilgili vatandaşa ne yapacağınızı neden aday olduğunuzu anlatmaktır. Bu tartışma siyasi bir tartışmadır, hukuku bir alt yapısı yoktur. pic.twitter.com/bDx8a0F4UJ — yurdagül şimşek (@yurdagulsimsek) January 10, 2019

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