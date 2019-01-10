Gazeteci Öğreten ile yazar Mağden'e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten para cezası

Yazar Perihan Mağden ile gazeteciler Tunca Öğreten, Orhan Şahin ve Mehmet Çağlar'ın 'cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla yargılandığı davanın karar duruşması Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.
Diken'in haberine göre dava, Öğreten'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asker cenazesi önünde 'selfie' çekerken tasvir edildiği kapağı nedeniyle polis baskınına uğrayan ve dağıtımının yasaklandığı belirtilen Nokta dergisinin yazarlarından Perihan Mağden'le yaptığı 'Nokta yazarı Perihan Mağden: Erdoğan köşeye sıkışmış vahşi bir kaplan gibi' başlıklı söyleşinin ardından açılmıştı.
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