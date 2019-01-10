Adana'da kardeşinin kimliğini alan kişi, kendi adına ölüm ilanı okuttu

Bir süre önce eşinden boşandığı için psikolojik sorunlar yaşadığı belirtilen Menderes Dinler, Kozan Belediyesi'ne giderek, iddiaya göre kendisini kardeşinin ismi olan 'Ergün' olarak tanıttı.

Adana'da karısından boşanan adam, kardeşinin kimliğini alarak kendisi için ölüm ilanı verdi. Salasını okuttu, sosyal medyada baş sağlığı dileklerini kabul ettihttps://t.co/R9oX6uDAgF pic.twitter.com/SrEQM9ucru — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) January 10, 2019

Belediye görevlilerine, "Menderes ağabeyim hayatını kaybetti. Ölüm ilanını vermek istiyorum" diyen Dinler, okunacak kağıda ise, cenazesinin ertesi gün, öğle namazına müteakip teyzesinin evinden Buruk Mezarlığı'na kaldırılacağını yazdırdı. Görevlilerin ilçe merkezinin farklı noktalarında bilgilendirme amaçlı kurulan hoparlörlerden anons yapmasının ardından Dinler'in arkadaşları da büyük üzüntü yaşadı.

​TAZİYE DİLEKLERİNİ KABUL ETTİ

Sosyal medya hesaplarından da öldüğü paylaşılan Dinler için ilçedeki vatandaşlar taziye dileklerini yorumlara yazdı. Ancak paylaşımların ardından gerçek, ailenin devreye girmesiyle ortaya çıktı. Kendisinin ölüm ilanını okuttuğu ortaya çıkan Menderes Dinler hakkında Kozan Belediyesi, Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.