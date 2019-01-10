Adana'da kardeşinin kimliğini alan kişi, kendi adına ölüm ilanı okuttu

Bir süre önce eşinden boşandığı için psikolojik sorunlar yaşadığı belirtilen Menderes Dinler, Kozan Belediyesi'ne giderek, iddiaya göre kendisini kardeşinin ismi olan 'Ergün' olarak tanıttı.
Adana'da karısından boşanan adam, kardeşinin kimliğini alarak kendisi için ölüm ilanı verdi. Salasını okuttu, sosyal medyada baş sağlığı dileklerini kabul ettihttps://t.co/R9oX6uDAgF pic.twitter.com/SrEQM9ucru— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) January 10, 2019
TAZİYE DİLEKLERİNİ KABUL ETTİ
Sosyal medya hesaplarından da öldüğü paylaşılan Dinler için ilçedeki vatandaşlar taziye dileklerini yorumlara yazdı. Ancak paylaşımların ardından gerçek, ailenin devreye girmesiyle ortaya çıktı. Kendisinin ölüm ilanını okuttuğu ortaya çıkan Menderes Dinler hakkında Kozan Belediyesi, Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
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