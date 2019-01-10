Pakdemirli: 19 ilde kenevir üretimine izin veriyoruz

© AA / Erçin Top Erdoğan açıkladı: Türkiye kenevir üretimine başlıyor

Ankara Üniversitesi tarafından düzenlenen 'Türkiye'de Tarım Öğreniminin 173. Yıl Dönümü' programında konuşan Bekir Pakdemirli, tarımsal mekanizasyon gibi alanlarda geleceğin yakalanacağını söyledi.

Pakdemirli, "Elektrikli traktörün Ar-Ge çalışmalarına da başladık. İnşallah mart ayında Sayın Cumhurbaşkanımızı bindireceğiz. İnşallah bu konudaki çalışmalarımız da yakın gelecekte sonuç vermiş olacak. Elektrikli traktör noktasında bir yeniliğe imza atmamız bile, tarımda verimlilik noktasında ciddi mesafeler almamıza vesile olabilir" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu kenevir üretimine değinen Pakdemirli, şu ifadeleri kullandı:

'EKOLOJİK OLARAK KENEVİR ÜRETİMİNİN YAPILACAĞI YENİ YERLERE İZİN VERECEĞİZ'

© Fotoğraf : DHA Kırklareli Valisi Bilgin: Kendiliğinden çıkan Hint kenevirlerini artık yakmayacağız

"Dün Sayın Cumhurbaşkanımız kenevir üretimi ile ilgili çok önemli konulardan bahsetti. Biz önümüzdeki süreçte kenevir üretimini artırmak için çalışmalar yapacağız. Bakanlık olarak şu anda 19 ilde kenevir üretimine izin veriyoruz. Ticari faaliyetin arz ve talebine göre, lokasyonları da büyüteceğiz. Ayrıca bakanlığımıza bağlı Samsun Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve TÜBİTAK iş birliğiyle bir araştırma projesi de yürütülüyor. Önümüzdeki dönemde, ekolojik olarak kenevir üretiminin yapılacağı yeni yerlere izin vereceğiz. Araştırma projemizin çıktılarını da hem üreticilerimiz hem sektörümüz hem de tüm paydaşlarla paylaşacağız. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, bu hususta göstermiş olduğu vizyon ve duyarlılıktan dolayı özellikle teşekkür ediyoruz."