Depreme dayanıksız çıkan TÜBİTAK binaları boşaltılacak

TÜBİTAK'ın Kocaeli'nin Gebze ilçesi yerleşkesi içerisinde yer alan lojmanların depreme karşı dayanıksız ve çürük olduğu yetkili bir firmaya yaptırılan incelemelerle ortaya çıktı.

TÜBİTAK'ın Marmara Araştırma Merkezi Başkanlığı'na gönderdiği yazıda, "Kullanılan lojmanların depreme karşı dayanıksız olduğu ve ivedilikle boşaltılması gerektiği" belirtildi.

Sözcü'den Uğur Enç'in haberine göre, yazıda şu ifadeler yer aldı: "1999 Gölcük ve Düzce depremleri ile bölgede gelmesi beklenen bir deprem durumunda, lojman binalarının ciddi can kaybına sebebiyet vermemesi için, öncelikle oturanların bilgilendirilmesi ve sonrasında ise ivedi olarak boşaltılması uygun bulunmuştur."

17 Ağustos 1999'da merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan 7.4 şiddetindeki Marmara Depremi'nde 17 bin 480 kişi hayatını kaybetmişti. TÜBİTAK'ın Gebze yerleşkesi içerisindeki lojmanlara bugüne kadar depreme dayanıklılık testinin neden yaptırılmadığı da merak konusu oldu.