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15:01 10 Ocak 2019
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    MilSOFT yazılımı

    Yerli ve milli yazılımdan ilk mesaj: Merhaba tarihi an

    © AA /
    Türkiye
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    Askeri platformlar ve komuta merkezleri arasındaki taktik bilginin güvenli şekilde taşınması amacıyla yürütülen çalışmalarda önemli bir başarıya imza atıldı. MilSOFT tarafından yerli ve milli taktik veri linki yazılımı geliştirildi. Yazılımın ilk mesajı "Merhaba tarihi an" oldu.

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    Sistem entegrasyonu ve yazılım geliştirme alanlarında faaliyet göstermek üzere kurulan MilSOFT, 20 yıldır özellikle savunma sanayisine özgün çözümler sunuyor.

    Bugüne kadar 231 milyon dolarlık sözleşmeye imza atan şirket, yurt içinde ve dışında yazılım tabanlı çözümleriyle çok sayıda askeri platformda kritik görevler üstleniyor.

    MilSOFT'un önemli çalışma alanlarından birini "taktik data linkler ve mesajlaşma" oluşturuyor. Bu kapsamda, askeri platformlar ve komuta merkezleri arasında taktik bilginin güvenli iletişimini sağlayan standart taktik veri linkleri şirket tarafından üretiliyor.

    Yurt dışından tedarik edilen NATO standardı taktik veri linki sistemlerini (Link-11, Link-16 ve Link-22) yerlileştiren MilSOFT, ayrıca linkin erişim mesafesini uzatan bir işlemciyi de geliştirmeyi başardı. Şirketin 2009'dan itibaren ortaya koyduğu bu taktik veri linkleri gemi, denizaltı gibi platformlara entegre etmeye başlandı.

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    Söz konusu taktik veri linkleri ve erişim mesafesini artıran yazılım halen NATO tarafından kullanılıyor. Bunların diğer ülkelerde kullanımı ise izne tabi bulunuyor. Donanım ve yazılımlar her ülkeye verilmiyor, gönderilse de belli sistemlerin üzerinde hazır gidiyor. Bunlara müdahale edilemiyor ya da başka sistemlere bağlanamıyor.

    MilSOFT, NATO standardı taktik veri linklerini geliştirme sürecinde elde ettiği birikimler ve Ar-Ge çalışmaları sonunda yerli ve milli yeni bir taktik veri linki ortaya koydu.

    İLK MESAJ

    Link-M olarak adlandırılan ürün, sahip olduğu özelliklerle muadil ürünlerden üstünlükler barındırıyor. Türkiye'de üretilen milli telsiz, modem ve kripto sistemleriyle görev yapabilecek Link-M, askeri platformlar arasında milli linkle oluşturulan bir ağın kullanılmasına imkan verecek.

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    Yerli ve milli taktik veri linkinin NATO sistemlerindeki iznine bağlı yazılım/donanım kullanım zorunluğunu ortadan kaldırması ihracat konusunda da önemli bir potansiyel sunuyor. Link-M, bu özelliği sayesinde istenilen dost ve müttefik ülkelere, üçüncü ülkelerin izni olmaksızın satılabilecek.

    Değişken atmosferik şartlara rağmen azami teorik menzile yakın değerlere ulaşarak başarıyla test edilen Link-M'nin taşıdığı ilk mesaj ise "Merhaba tarihi an" oldu.

    MilSOFT yazılımı
    © AA /
    MilSOFT yazılımı

    MUHAREBE BAŞARISI

    Askeri sistemlerde taktik resmin ilgili paydaşlarca görülmesi, anlık karar verilmesi için hayati önem taşıyor.

    Süratli iletişim, sadece sesli telsiz muhaberesiyle değil, yazılı emirlerin iletilmesi, taktik bilgilerin paylaşılması, bir geminin, uçağın radarıyla gördüğü temasın diğer dost birlikler tarafından da anında kendisi görür gibi yayımlanmasıyla sağlanıyor.

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    Komuta kontrol sistemleri, silah sistemleri ve istihbarat sistemleri arasında taktik bilgilerin gerçek zamanlı olarak değişimi, birlikler arasında iş birliği muharebe sahasındaki başarı için çok önemli bir parametre oluşturuyor.

    SINIRLI SAYIDA ŞİRKET ARASINDA

    MilSOFT, aynı zamanda dünyada sınırlı sayıda şirketin yapabildiği, farklı link sistemleri arasında bilginin güvenli ve emniyetli şekilde transfer edilmesi kabiliyetini de milli olarak sağlayabiliyor.

    Şirket, milli akıllı mühimmatlar, seyir füzeleri ve hava platformları için geliştirilen ve ağ destekli harekat için önemli bir altyapı sağlayan Kement Projesi'nde de alt yüklenici olarak görev alıyor.

    MilSOFT, projeye kattığı yazılım kabiliyetiyle SOM ve Atmaca füzelerinin link komutaları kullanılarak kumanda edilmesini sağlayan önemli paydaşlar arasında yer alıyor.

    Etiketler:
    savunma sanayii, askeri güvenlik, yazılım, Kement Projesi, Atmaca, SOM, Link-M, NATO, MilSOFT
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