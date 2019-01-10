'Umre'ye gidiyorum' diyerek yurt dışına kaçan ünlü et lokantasının sahibi, itirafçı olmak istediğini belirterek teslim oldu

Darbe girişimi sonrası hakkında yakalama kararı çıkarılan ve yurt dışına kaçtığı belirlenen Bolu Dağı'ndaki 'İsmail'in Yeri' adlı ünlü et lokantasının sahibi İsmail Çolak itirafçı olmak istediğini belirterek teslim oldu.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlattığı soruşturma kapsamında FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarılan ve bir dönem Bolu Dağı'ndaki 'İsmail'in Yeri' isimli ünlü et lokantasının sahibi olan İsmail Çolak'ın Finlandiya'ya kaçtığı tespit edildi.

© AA / 80 kişinin ismini veren itirafçı FETÖ yöneticisine tahliye

'Umreye gidiyorum' diyerek darbe girişiminden 6 ay önce kentten ayrıldığı saptanan Çolak, dün itirafçı olarak teslim olmak istediğini Türk makamlarına bildirdi.

Talebin kabul edilmesi üzerine İsmail Çolak, uçakla geldiği İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen Çolak'ın, emniyetteki sorgusunun devam ettiği belirtildi.

Çolak'ın Bolu Dağı'nda bulunan 'İsmail'in Yeri' adlı et restoranı 20 Temmuz 2016'da kapatılmıştı.