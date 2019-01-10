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15:01 10 Ocak 2019
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    Ankara'da yüksek hızlı tren üst geçide çarptı

    'Kaza yapan trende emniyet vagonu yoktu' iddiası

    © REUTERS / TUMAY BERKIN
    Türkiye
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    YHT Bölge Müdürü Duran Yaman, Ankara'da 9 kişinin öldüğü tren kazasının ana nedeninin makasçı hatası olduğunu iddia etti. Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası Başkanı Hasan Bektaş ise "YHT trenlerinde emniyet vagonu yok. TCDD, yönetmeliğe aykırı tren işletmeciliği yapılmasından dolayı asli kusurlu ve sorumludur" dedi.

    Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası, 9 kişinin öldüğü, 86 kişinin yaralandığı hızlı tren faciasıyla ilgili kapsamlı bir rapor hazırladı.

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    © AA / Ali Balıkçı
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    Hürriyet'ten Eray Görgülü ile Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, yönetmeliğe uyulmadığını iddia eden Sendika Başkanı Hasan Bektaş, "YHT trenlerinde emniyet vagonu yok. Bu yüzden ilk iki sıradaki koltuklara yolcu alınmamalıydı. TCDD, yönetmeliğe aykırı tren işletmeciliği yapılmasından dolayı asli kusurlu ve sorumludur" diye konuştu.

    Bektaş, "TCDD, Trenlerin Hazırlanması ve Trafiğine Ait Yönetmeliğin 17. maddesine aykırı tren işletmeciliği yapılmasından asli kusurlu ve sorumludur. Bu maddeye göre, trenlerde yolcuların ve trenin emniyetinin sağlanması için emniyet ve işaret vagonları bulunur. Yolcu bulunan ilk vagon ile lokomotif arasında ve yolcu taşıyan son vagon ile arka destek lokomotifi arasında en az bir emniyet vagonu bulunur. Bu vagon genel olarak furgondur. Kompartımanlı vagonlarda ilk iki kompartımana, pulman tipi vagonlarda ilk iki sıradaki koltuklara yolcu bindirilmeyerek emniyet bölmesi olarak kullanılmak şartıyla, ayrıca emniyet vagonu verilmez. Furgon yerine verilen yolcu vagonları için de aynı hükümler uygulanır. Yüksek hızlı trenlerde talimatnamenin bu amir hükmüne uyulmaması, kazada hayatını kaybedenlerin sayısını arttırmıştır. Emniyet için ayrılması gereken ilk iki sıra koltuğun ayrılmaması, paranın insan hayatından daha önemli olmasının sonucudur" dedi.

    YHT BÖLGE MÜDÜRÜ: KAZANIN ANA NEDENİ MAKASÇI HATASI

    Tren kazası soruşturmasında şüpheli olarak ifadesi alınan ve tutuksuz yargılanan YHT Bölge Müdürü Duran Yaman da, kazanın ana nedeninin makasçı hatası olduğunu ileri sürdü.

    Ankara'da tren kazası
    © REUTERS / Tumay Berkin
    Ankara tren kazası: Makasçı 'hatırlamıyorum' dedi
    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasında makasçı, hareket memuru ve trafik kontrolü tutuklanmıştı. Şüpheli olarak ifadesi alınan 3 birim amirinden Ünal S., kazada ölen makinistlerin hatalı olduğunu savunurken, Duran Yaman makasçıyı suçladı.

    Yaman, ifadesinde özetle şunları belirtti: "Genelde YHT'lerin şehir arasındaki trafik kontrollerinde uluslararası en üst düzey güvenlik ve sinyalizasyonları vardır ancak olay yeri ile gar arasında bu sinyal sistemi olmadığından demiryollarında yasal geçerliliği olan Ankara Gar ile Sincan arası TMİ (Tren Trafiğinin Merkezden İdaresi) ile trafik kontrollü sağlanır. Türkiye'deki mevcut konvansiyonel hatlarda yüzde 55'in trafiği TMİ ile idare edilmektedir. Ben kazanın, tren teşkil memurunun (makasçı) 2. hattı 1. hatta bağlaması gereken makası bağlamadığını, buna rağmen hareket memuruna bağlamış gibi teminat vermesi sonucu meydana geldiğini tespit ettim. Trenin makinistinin 1. hatta gitmesi gerekirken makasın bağlanmaması sonucu 2. hatta gittiğini bariz şekilde bilmesi ve acil bir şekilde kumanda merkezine bildirmesi gerekirdi."

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    Etiketler:
    tren kazası, YHT, Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası, Hasan Bektaş, Ankara
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