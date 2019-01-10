5 futbolcu için FETÖ suçlaması düştü: Emre Belözoğlu'nun soruşturması sürüyor

Eski milli futbolcular Bekir İrtegün, Uğur Boral, Zafer Biryol, Ömer Çatkıç'ın da aralarında bulunduğu 6 sanığın bulunduğu ‘FETÖ'nün futbol yapılanmasına' ilişkin davada, futbolcu Emre Belözoğlu hakkında FETÖ kapsamında soruşturma yürütüldüğüne ilişkin savcılık yazısı mahkemeye ulaştı.

Soruşturmayı yürüten savcılıkça gönderilen cevap yazısında, Alper Potuk, Orhan Şam, Tuncay Şanlı, Gökhan Gönül ve Mehmet Topal hakkında ise takipsizlik kararı verildiği belirtildi.

Yazıda Başakşehirsporlu Emre Belözoğlu hakkında soruşturmanın halen sürdüğü belirtildi. Adını Bekir İrtegün'ün verdiği Belözoğlu ‘Silahlı Terör Örgütü'ne üyelik' şüphesiyle soruşturuluyor.

Sanıklar tarafından adları verilen Gökhan Tokgöz, Ümit Bozkurt, Mehmet Çakır, Uğur Kavuk, Hakan Özmert, Orhan Ak, Emrah Başsan, Cihat Arslan, Sedat Yeşilkaya, Alicansun Begeçarslan, Serdar Kulbilge, Kerim Zengin, Barış Durmaz, Ertuğrul Taşkıran hakkında ise soruşturma bulunmadığına yer verildi. Baykal Çelik, Özgür Koç, Erhan Erkoç ve Ali Şenel hakkında ise yakalamalı olarak soruşturmanın sürdüğü belirtildi.