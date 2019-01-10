AK Partili Ünal'dan 'ruh sağlığı yasası' açıklaması: Türk toplumuna haksızlık etmiş oluruz

AK Parti Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla parti genel merkezinde gazetecilerle bir araya geldi.

Toplantıda gazetecilerin yıpranma payına ilişkin taleplerini alan Ünal, gazeteciler gününü tebrik etti. Ünal, programda gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını da yanıtladı.

Ünal, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ruh sağlığı yasası çıkması gerektiği yönündeki açıklamasının hatırlatılması üzerine, şunları söyledi:

"Ruh sağlığı yasası Türkiye'nin uzun zamandır gündeminde. Sağlıkla ilgili yasal düzenlemeler var ama ruh sağlığına ilişkin bir yasal düzenleme yok. Ruh sağlığına ilişkin yasal düzenleme, topumun ruh sağlığının iyiliği ya da kötülüğüyle ilgili değil. Ruh sağlığı yasasını, 'toplumun ruh sağlığı bozuldu, bir yasa çıkaralım' şeklinde okumak değil de, psikologlar, psikiyatrlar, nasıl çalışacak, antidepresanların ölçüsü nasıl olacak diye düzenlenmesi gerekir. Diyelim ki; psikoterapist bir ruh sağlığı merkezi kurmak istiyor, kuramıyor, bu merkez nasıl kurulacak. Uzunca zamandan beri tartışılan konu. 'Türkiye'nin bir ruh sağlığı yasası olmalıdır' tartışması on yıllardan beri devam ediyor. Bu konuda MHP'nin bir önceki dönem vekillerinden psikolojik danışmanlık ve rehberlik alanında çalışan Deniz Depboylu'nun kanun teklifi var. MHP'nin geçen yıl hazırladığı bu teklifin gündeme gelme konusunu, Bahçeli gündeme taşıdı. Yoksa biz, 'toplumun sağlığı bozuldu o yüzden yasa çıkaralım' dersek Türk toplumuna haksızlık etmiş oluruz gibi geliyor."

'PALU AİLESİYLE İLGİLİ GEREKLİ MÜDAHALE YAPILDI'

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AK Partili Ünal, Türkiye'nin konuştuğu Palu ailesiyle ilgili olarak ise, "O konuda bir çalışma kararı alındı. Öncelikli olarak Adalet Bakanlığı hemen müdahil oldu. Ama bu konu daha çok RTÜK'ün alacağı önlemlerle ilgili. Çünkü orada iki husus var. Bir yayın politikaları bir de hukuki bir konu var. Orada hukuki olarak gerekli müdahale yapıldı, ama yayın politikası konusunda bu tür programların yayını ile ilgili RTÜK'ün üzerine düşeni yerine getirmesi gerekiyor. Bu tip olaylar modern zamanlarda, değişik ülkelerde ortaya çıkar. Bu tür içe kapalı, aile içindeki büyük bir şiddet ya da benzeri şeyler, cinayet, taciz maalesef bütün dünyada zaman zaman yaşanan konular bununla ilgili alınması gereken tedbirler var" dedi.