Erdoğan: Kültür-sanat meselesi en az terörle mücadele kadar önemli

'Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri' töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bir toplumda sanat ve edebiyat felç olmuşsa, o toplumda ortak değerlerin üretilmesi ve yaşatılması zordur" dedi. Erdoğan, kültür-sanat meselesini en az terörle mücadele kadar önemli bir beka meselesi olarak gördüğünü söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca 1979 yılından beri her yıl dağıtılan ve 2016 yılından itibaren de 'Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri' adıyla anılan büyük ödüllerin bu yılki sahipleri belli oldu.

© AA / Cem Öksüz Erdoğan: Ülkemizin en büyük sorunu, kendi toplumunu küçümseyen bir grubun kültür sanat dünyamızı esir almasıdır

Bakanlık Özel Ödülleri'ne 2018 yılında 'Emin Ongan Üsküdar Musiki Cemiyeti' ile 'Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi (AGAVAM) Ara Güler Müzesi' layık görüldü.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen ödül töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bir toplumda sanat ve edebiyat felç olmuşsa, o toplumda ortak değerlerin üretilmesi ve yaşatılması zordur. Tarihteki kadim medeniyetlerin ve büyük devletlerin ortak özellikleri, kültür ve sanat alanında önemli değerler üretmeleridir" ifadesini kullandı.

Erdoğan, "Bir milletin eğer estetik zevki yoksa o ülkedeki diğer çalışmaların arzu edilen neticelere ulaşması da mümkün değildir" dedi.

#Canlı: "2018 Yılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri" sahiplerini buluyor https://t.co/YMIfyEdpOj — AA Canlı (@AACanli) 10 января 2019 г.

"Kültür ve sanata önem veren devletler, tarihin sayfalarında kadim bir medeniyet olarak kaydediliyorlar. Hangi sanat dalında olursa olsun, devletimize düşen bunları desteklemektir" diyen Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

- Milletler için bazen diplomasi, askeri güç, ekonomik güçle kazanılamayacak başarılar, bir müzik, edebiyat, sinema eseriyle kazanılmaktadır. Geçtiğimiz 16 yıla baktığımda kültür sanat alanında yeteri kadar mesafe katedememiş olmamızdan dolayı hep hayıflanırım, iç geçiririm.

— Cumhurbaşkanlığımız bünyesinde kurduğumuz Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu, bu alandaki politikaların inşasına katkı verecek, yapılan çalışmaları da takip edecek.

— Kültür sanat meselesini en az terörle mücadele, dış politika, temel hizmet alanları kadar önemli bir beka meselesi olarak görüyorum. İnşallah yeni dönemde ülkemizde kültürü, sanatı, mimariyi, şehirciliği hak ettiği seviyeye getireceğiz.