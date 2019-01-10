Erdoğan: Kültür-sanat meselesi en az terörle mücadele kadar önemli

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca 1979 yılından beri her yıl dağıtılan ve 2016 yılından itibaren de 'Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri' adıyla anılan büyük ödüllerin bu yılki sahipleri belli oldu.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen ödül töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bir toplumda sanat ve edebiyat felç olmuşsa, o toplumda ortak değerlerin üretilmesi ve yaşatılması zordur. Tarihteki kadim medeniyetlerin ve büyük devletlerin ortak özellikleri, kültür ve sanat alanında önemli değerler üretmeleridir" ifadesini kullandı.
Erdoğan, "Bir milletin eğer estetik zevki yoksa o ülkedeki diğer çalışmaların arzu edilen neticelere ulaşması da mümkün değildir" dedi.
#Canlı: "2018 Yılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri" sahiplerini buluyor https://t.co/YMIfyEdpOj— AA Canlı (@AACanli) 10 января 2019 г.
"Kültür ve sanata önem veren devletler, tarihin sayfalarında kadim bir medeniyet olarak kaydediliyorlar. Hangi sanat dalında olursa olsun, devletimize düşen bunları desteklemektir" diyen Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:
— Cumhurbaşkanlığımız bünyesinde kurduğumuz Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu, bu alandaki politikaların inşasına katkı verecek, yapılan çalışmaları da takip edecek.
— Kültür sanat meselesini en az terörle mücadele, dış politika, temel hizmet alanları kadar önemli bir beka meselesi olarak görüyorum. İnşallah yeni dönemde ülkemizde kültürü, sanatı, mimariyi, şehirciliği hak ettiği seviyeye getireceğiz.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)