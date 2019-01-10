'Kebapçı Selahattin'i darpla suçlanan Fatih Terim'e 3 bin lira para cezası

Çeşme 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, taraf avukatları katılırken, müşteki Aydoğdu, sanık Terim ile tutuksuz yargılanan sanık E.Ö. gelmedi.
Aydoğdu'nun avukatı Doğan Akbaş ise müvekkilinin ilk duruşmadan bu yana 'Basit yaralama' suçundan Terim'den şikayetçi olmadığını söylediğini dile getirerek, Terim'in Aydoğdu'ya vurmadan olay yerinden uzaklaştığını kaydetti.
Aydoğdu'nun Terim'e karşı tek şikayetinin 'Konut dokunulmazlığının ihlali ve tehdit' suçlamasına yönelik olduğunu dile getiren Akbaş, buna ilişkin davanın henüz açılmadığını anlattı.
SANIK E.Ö.'YE 720 LİRA PARA CEZASI
Sanık E.Ö'nün avukatı Muharrem Ünal da müvekkilinin, müşteki P.Z.Ç'ye karşı 'hakaret ve tehdit' suçunu işlemediğini savunarak beraatini talep etti.
Hakim, bu cezayı günlüğü 40 liradan olmak üzere 3 bin lira adli para cezasına çevirerek hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Mahkeme, 'Hakaret' suçundan hakkında beraat kararı verdiği sanık E.Ö'ye ise 'tehdit' suçundan 720 lira adli para cezası verilmesini kararlaştırdı.
NE OLMUŞTU?
İzmir'in Çeşme ilçesindeki Alaçatı Mahallesi'nde, 15 Temmuz 2017'de, Selahaddin Aydoğdu, dönemin A Milli Futbol Teknik Direktörü Fatih Terim ile kendi restoranında tartışmış tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Terim'in, Aydoğdu'yu darbettiği, eğlence merkezinin sahibi E.Ö'nün ise P.Z.Ç'ye hakaret ettiği ve tehditte bulunduğu iddia edilmişti.
Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Terim'in 'Basit yaralama', E.Ö'nün ise 'Hakaret ve tehdit' suçlarından cezalandırılması istenmişti.
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