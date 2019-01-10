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16:36 10 Ocak 2019
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    Fatih Terim

    'Kebapçı Selahattin'i darpla suçlanan Fatih Terim'e 3 bin lira para cezası

    © AA / GALATASARAY KULÜBÜ
    Türkiye
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    İzmir Çeşme'de Selahattin Aydoğdu'yu darp ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan teknik direktör Fatih Terim'e 3 bin lira para cezası verildi.

    Çeşme 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, taraf avukatları katılırken, müşteki Aydoğdu, sanık Terim ile tutuksuz yargılanan sanık E.Ö. gelmedi.

    Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim
    © AA / Metin Pala
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    Galatasaray Teknik Direktörü Terim'in avukatı Murat Öksüz, müvekkilinin samimi ikrarının da göz önünde bulundurularak Terim'le ilgili haksız tahrik ve takdiri indirim hükümlerinin uygulanmasını, para cezasının altı sınırdan hükmedilmesi, bunun kabul edilmemesi halinde ise hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesi talebinde bulundu.

    Aydoğdu'nun avukatı Doğan Akbaş ise müvekkilinin ilk duruşmadan bu yana 'Basit yaralama' suçundan Terim'den şikayetçi olmadığını söylediğini dile getirerek, Terim'in Aydoğdu'ya vurmadan olay yerinden uzaklaştığını kaydetti.

    Aydoğdu'nun Terim'e karşı tek şikayetinin 'Konut dokunulmazlığının ihlali ve tehdit' suçlamasına yönelik olduğunu dile getiren Akbaş, buna ilişkin davanın henüz açılmadığını anlattı.

    SANIK E.Ö.'YE 720 LİRA PARA CEZASI

    Sanık E.Ö'nün avukatı Muharrem Ünal da müvekkilinin, müşteki P.Z.Ç'ye karşı 'hakaret ve tehdit' suçunu işlemediğini savunarak beraatini talep etti.

    Fatih Terim
    © REUTERS / Murad Sezer
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    Hakim, 'Basit yaralama' suçundan 120 gün adli para cezasıyla cezalandırılmasına hükmettiği Terim'in bu suçu 'haksız tahrik' altında gerçekleştirdiğine kanaat getirerek cezayı 90 güne, Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince de 75 güne indirdi.

    Hakim, bu cezayı günlüğü 40 liradan olmak üzere 3 bin lira adli para cezasına çevirerek hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Mahkeme, 'Hakaret' suçundan hakkında beraat kararı verdiği sanık E.Ö'ye ise 'tehdit' suçundan 720 lira adli para cezası verilmesini kararlaştırdı.

    NE OLMUŞTU?

    İzmir'in Çeşme ilçesindeki Alaçatı Mahallesi'nde, 15 Temmuz 2017'de, Selahaddin Aydoğdu, dönemin A Milli Futbol Teknik Direktörü Fatih Terim ile kendi restoranında tartışmış tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Terim'in, Aydoğdu'yu darbettiği, eğlence merkezinin sahibi E.Ö'nün ise P.Z.Ç'ye hakaret ettiği ve tehditte bulunduğu iddia edilmişti.

    Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Terim'in 'Basit yaralama', E.Ö'nün ise 'Hakaret ve tehdit' suçlarından cezalandırılması istenmişti.

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    Etiketler:
    Selahattin Aydoğdu, Fatih Terim
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