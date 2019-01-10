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16:35 10 Ocak 2019
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    Bozdoğan Kemeri

    Tarihi su kemerleri restore edilecek

    © AA / Muhammed Enes Yıldırım
    Türkiye
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    İstanbul'un tarihi simgelerinden Bozdoğan Kemeri, İSKİ tarafından restore edilecek. İSKİ ayrıca Eğri Su Kemeri ve Uzun Su Kemeri'nin restorasyonunu da yaptıracak.

    Sultanahmet Camisi restorasyon
    © Fotoğraf : DHA
    Sultanahmet Camii'nde restorasyon: 6 minaresiyle ünlü cami bir süreliğine 5 minareli
    Habertürk'ten Mehmet Demirkaya'nın haberine göre, dünyanın en eski su kemerlerinden Fatih'teki Bozdoğan Kemeri (Valens Su Kemeri) başta olmak üzere, Eğri Su Kemeri ve Uzun Su Kemeri'nin restorasyonları yapılacak.

    İSKİ'nin, her üç kemer için açtığı restorasyon ihalelerinin toplam bedeli 75 milyon 777 bin 121 TL tuttu.

    Bozdoğan Kemeri'nin restorasyonu işini, merkezi Şanlıurfa'da bulunan Abma İnşaat Restorasyon Ltd. Şirketi, 27 milyon 565 bin 790 TL'ye üstlendi. İSKİ, Abma firması ile 25 Aralık 2018 tarihinde sözleşme imzaladı. Bu kapsamda, Bozdoğan Kemeri'nin restorasyon çalışmaları, 26 Nisan 2021 tarihine kadar tamamlanması gerekiyor.

    Uzun Su Kemeri'nin restorasyon ihalesini ise HB Restorasyon İnşaat Taahhüt ve Tic. Ltd. Şirketi, 28 milyon 326 bin 800 TL'ye üstlendi. İSKİ ile 19 Aralık 2018 tarihinde sözleşme imzalayan HB firması, şartnameye göre işi 22 Nisan 2021 tarihine kadar bitirecek.

    Mısır Çarşısı
    © Flickr /
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    Kovuk Kemer, Kırık Kemer olarak da bilinen Eğri Kemer'in ihalesi 8 Ağustos 2018 tarihinde yapılmıştı. İhaleyi 19 milyon 884 bin 530 TL'ye üstlenen, KS Mimarlık Mühendislik İnşaat Restorasyon San. ve Tic. Ltd. Şirketinin çalışmaları 21 Ekim 2020'ye kadar bitirmesi planlanıyor.

    İSKİ yetkilileri, Eğri Kemer'de yer tesliminin yapıldığını ve restorasyon çalışmalarının başladığını belirtti.

    Tarihi Yarımada'nın su ihtiyacını karşılamak için yaptırılan su kemerlerinden Bozdoğan Su Kemeri sur içinde, diğer iki kemer ise sur dışında, İstanbul'un kuzey bölgesinde yer alıyor.

    Kabataş Erkek Lisesi
    © Fotoğraf: Kabataş Erkek Lisesi
    Kabataş Erkek Lisesi, restorasyon adı altında 'yıkılıyor'
    SU KEMERLERİNİN TARİHÇESİ

    Fatih Camii'nin bulunduğu tepeden, İstanbul Üniversitesi Rektörlük bahçesine ulaşan Bozdoğan Su Kemeri, Roma İmparatoru Valens döneminde 378 yılında tamamlandı. Orta Çağ'da İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan kemerin orijinal uzunluğu 971 metre, genişliği ise yaklaşık 4 metre.

    Uzun Kemer ve Eğri Kemer ise Mimar Sinan tarafından yapılmıştı.

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    Etiketler:
    restorasyon, Uzun Su Kemeri, Eğri Su Kemeri, Bozdoğan Kemeri, İSKİ, Fatih
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