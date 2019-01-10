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16:35 10 Ocak 2019
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    Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'nin tanıtımı için blogger ve fenomenlerden yardım isteyecek

    Türkiye
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    Nitelikli turist hedefine ulaşmak için 2019 yeni bir tanıtım hamlesi başlatan Kültür ve Turizm Bakanlığı, bloggerlar ve turizm alanında önemli sayıda takipçisi bulunan Instagram fenomenlerinden yardım isteyecek.

    Gaga Bulut
    © Fotoğraf : Instagram
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    '50 milyon turist, 50 milyar dolar' olan 2023 turizm hedeflerini '70 milyon turist, 70 milyar dolar" olarak güncelleyen Kültür ve Turizm Bakanlığı 2019'a "nitelikli turist sayısı ile turizm pazarlarını arttırma' amacıyla girdi.

    BAKANLIK'TAN NİTELİK TURİST HAMLESİ

    Geçen yılın 11 aylık döneminde Alman turistlerde yüzde 25, İngiliz turistlerde yüzde 36 artış sağlayan Türkiye, "Avrupa'da gelire odaklı turizm pazarlaması" hedefi kapsamında yılın ilk etkinliğini, Hollanda'daki Utrecht Turizm Fuarı'na katılarak gerçekleştirdi. Turizm sektörünün tüm paydaşlarını bir araya getiren fuarda Türkiye standının açılışını dün Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yaptı.

    "Konaklama dışı harcaması yüksek" turistlerin Türkiye'yi tercih etmesi için yapılan çalışmalar kapsamında Çin, Japonya, Hindistan ve Güney Kore'den uzun uçuşlarla gelip daha çok kalan turistlere de yönelindi. Farklı pazarlara açılmak için bu ülkelerde yoğun tanıtım çalışmaları yürütülecek. 2019'u Türkiye yılı ilan eden Japonya ve Rusya'da Türkiye'ye has değerleri ön plana çıkaracak, kültürel ve arkeolojik mirastan, sanat ve gastronomiye kadar birçok öğeyi içinde barındıran gezici sergiler açılacak.

    İlki mart ayı sonunda Tokyolularla buluşacak sergi yıl içinde Kyoto, Moskova, Berlin ve Londra'ya da taşınacak. Sergi kapsamında Hatay, Gaziantep, Ege lezzetlerinin yer aldığı stantlar da açılacak.

    SOSYAL MEDYANIN GÜCÜ TANITIMDA KULLANILACAK

    Enes Batur
    © Fotoğraf : Youtube
    YouTuber Enes Batur hakkında suç duyurusunda bulunuldu
    Tur şirketlerinin paket programları yerine kendi seyahat programını kendi oluşturan "perakende turistlere" yönelik tanıtımların ön plana çıkacağı 2019'da bunun için medyanın her mecrası etkin kullanılacak.

    Yurt dışındaki televizyonlarda reklam kampanyalarına yoğun şekilde yer verilirken, sosyal medyada bloggerlardan ve turizm alanında önemli sayıda takipçisi bulunan Instagram kullanıcılarından yararlanacak.

    DİJİTAL İMKANLAR SEFERBER EDİLECEK

    Teknolojik gelişmelerin tanıdığı imkanların kullanılacağı tanıtım çalışmalarında, yapay zeka programlarıyla daha önce Türkiye'ye gelmiş çeşitli sebeplerden artık başka ülkeleri tercih eden ya da hiç gelmemiş turistlere ilişkin analizler çıkarılacak.

    Analiz sonuçlarına göre, her iki grupta yer alan gelir grubu yüksek turistleri hedefleyen direkt tanıtım çalışmaları yürütülecek.

    Etiketler:
    turizm, tanıtım, Blogger, YouTuber, sosyal medya fenomeni, Instagram, Youtube, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Mehmet Nuri Ersoy
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