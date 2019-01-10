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    Andrey Karlov

    Rus Büyükelçi Karlov'un öldürüldüğü serginin organizatörü: Adım adeta dolgu malzemesi olarak iddianameye dahil edildi

    © AP Photo / Burhan Özbilici
    Türkiye
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    Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un 19 Aralık 2016'da öldürülmesine ilişkin davada savunma yapan fotoğraf sergisinin organizatörü sanık Mustafa Timur Özkan, suikastle bir ilgisinin bulunmadığını, sergi için kimseden talimat almadığını öne sürdü. Özkan, "Adım adeta dolgu malzemesi olarak iddianameye dahil edilmiştir" dedi.

    Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, Fethullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 28 kişinin yargılandığı davanın üçüncü duruşmasına tutuklu ve tutuksuz sanıklar, sanık avukatları ve şikayetçi Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) avukatı katıldı.

    Andrey Karlov - suikast
    © REUTERS /
    Büyükelçi Karlov'un öldürüldüğü serginin organizatörü Sputnik'e konuştu: Üzüntümüz büyük
    Çağdaş Sanatlar Merkez'inde suikastın düzenlendiği 'Gezgin Gözüyle Kaliningrad'dan Kamçatka'ya Rusya' fotoğraf sergisinin organizatörü, sanıklardan Mustafa Timur Özkan savunmasında, üzerine atılı suçlamaları reddederek, 'menfur suikast ve hain terör örgütüyle doğrudan ya da dolaylı hiçbir ilgisinin bulunmadığı' iddiasında bulundu.

    Sergiyi FETÖ'nün talimatıyla organize etmekle suçlandığını belirten Özkan, bu iddianın doğru olmadığını, sergi için kimseden talimat almadığını, sergi organizasyonunun suikast planıyla hiçbir ilgisinin bulunmadığını iddia etti.

    Sergi projesinin kendisine ait olduğunu bildiren Özkan, serginin düzenlenmesine ilişkin talebin ise Rus Büyükelçiliği yetkililerinden geldiğini söyledi.

    'SERGİ FİKRİ VE KONSEPTİ TAMAMEN BANA AİT'

    Özkan, "Suikastı kimin yaptırdığını bilemem. Benim bildiğim sergiyi FETÖ'nün yaptırmadığıdır. Sergiyi ben düzenledim. Bunu yaparken de hiçbir yerden talimat almadım. Serginin fikri ve konsepti tamamen bana ait. Örgüt talimatıyla yapılmış bir etkinlik değil. Emekli mimarım. Hobilerimin başında seyahat gelmektedir. Rusya üzerine yayımlanmış iki kitabım var. Vatanını, milletini seven, aydın, ilerici, sosyal demokrat bir insanım. Dini ve illegal bir örgütle iş birliği içinde olmakla suçlanıyorum. Bu, benim açımdan sadece kabul edilemez değil, aynı zamanda utançtır. Adım adeta dolgu malzemesi olarak iddianameye dahil edilmiştir" diye konuştu.

    Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, 19 Aralık 2016'ta Ankara'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti.
    © AP Photo / Burhan Özbilici
    Karlov suikastinin gerçekleştiği serginin organizatörüne tutuklama
    Serginin hikayesinin 2011 yılına kadar uzandığını anlatan Özkan, "Bu sergi, ilkini Moskova'da düzenlediğimiz sergilerin ikincisiydi. Serginin amacı Türkiye-Rusya ilişkilerine katkı sağlamaktı. İki ülke arasındaki kültürel ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunmak istiyorduk" dedi.

    Uygun sponsor bulamadıkları için sergiyi bir süre açamadıklarını, serginin Rusya Büyükelçiliği'nin talebi ve sponsorluğuyla düzenlenebildiğini iddia eden Özkan, menfur suikastın böyle barışçıl bir sergi sırasında düzenlenmesinin kendisi açısından talihsiz bir tesadüf olduğunu öne sürdü.

    'SUİKAST İÇİN ÖNCE AK PARTİ İFTARI SEÇİLDİ'

    İddianamede, FETÖ'nün suikast için ilk önce AK Parti iftarını seçtiğinin belirtildiğini kaydeden Özkan, savunmasını şöyle sürdürdü:

    Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, 19 Aralık 2016'ta Ankara'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti.
    © AP Photo / Burhan Özbilici
    Karlov suikastı davası başladı
    "İddianamede suikaste ilişkin hazırlıkların 2016 Şubat'ında başlandığı, bu amaçla Altıntaş'ın 27 Haziran 2016 tarihinde AKP Genel Merkezi'nde düzenlenen 9. Büyükelçiler İftar Programı'na koruma kılıfı altında katılarak Karlov'u öldürmek için hazırlıklar yaptığı, ancak büyükelçinin yurt dışına gitmesi nedeniyle programa katılmadığı için suikast girişimin iptal edildiği anlatılıyor. Burası olmayınca saldırı bizim düzenlediğimiz sergide gerçekleşmiş. AK Parti iftarını FETÖ'nün düzenleyemeyeceği ortada. FETÖ, AK Parti iftarını seçtiği gibi, bizim sergiyi de seçmiş olamaz mı? Bizim serginin FETÖ'nün talimatıyla düzenlendiği kanaatine nasıl varılmış? Suikastı FETÖ yapmadı demiyorum ama iftar olmayınca bizim serginin seçildiğini söyleyebilirim. Böyle hain, kalleş, adi bir tertip içinde olmam düşünülemez. Hakkımdaki iddiaları asla ve asla kabul etmiyorum. Suikastın vuku bulduğu fotoğraf sergisi asla bu örgütün bir faaliyeti değildir."

    Saldırının düzenlendiği serginin açılış tarihininin, Moskova'da, Türkiye, Rusya ve İran'ın katılacağı Suriye konulu toplantıdan bir gün önce 19 Aralık 2016'ya alınması için çaba gösterdiğine yönelik iddiayı da kabul etmeyen Özkan, 19 Aralık tarihinin Rus Büyükelçiliği'nce seçildiğini öne sürdü.

    'SERGİNİN MOSKOVA ZİRVESİYLE İLGİSİ YOK'

    Andrey Karlov
    © AP Photo / Burhan Özbilici
    'Karlov'un katili suikastten 3 gün önce keşif yaptı'
    Suriye konulu toplantıdan haberi dahi olmadığını savunan Özkan, "Serginin 16 Aralık'tan 19 Aralık'a ertelenmesi tamamen Rusya tarafının tercihi. Biz o tarihte 4 sergi düzenledik. 4'üne de 16 Aralık Cuma için program hazırladık. Ruslar kendi protokol mensuplarını davet edebilmek için farklı bir açılış tarihi talep ettiler. Bir açılış kokteyli düzenlemek istediler. Serginin 20 Aralık'taki Moskova zirvesiyle bir ilgisi yok. Karar Rusların talebi üzerine alındı. Benim bir dahlim yok" iddiasında bulundu.

    Özkan, Çağdaş Sanatlar Merkezinde 'Gezginlerin Objektifinden Çankaya' isimli organizasyon için tahsis edilen salonun kullanımında değişiklik yapıp, 'Gezgin Gözüyle Kaliningrad'dan Kamçatka'ya Rusya' isimli sergi için kullanılmasını sağladığı yönündeki iddiayı da kabul etmedi.

    'Gezginlerin Objektifinden Çankaya' sergisinin belediyenin fotoğrafları beğenmemesi nedeniyle iptal edildiğini öne süren Özkan, boş kalmasının prestij kaybına yol açacağını düşünerek, salonun 'Gezgin Gözüyle Kaliningrad'dan Kamçatka'ya Rusya' sergisinde kullanılması konusunda öneride bulunduğunu anlattı.

    'TEKALAN'DAN TALİMAT GELMEDİ'

    Saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş'ı tanımadığını savunan Özkan, suikastın FETÖ'nün tepe yöneticilerinden olan ve halen ABD'de bulunan Şerif Ali Tekalan'ın talimatı doğrultusunda gerçekleştirildiği, suikast için Guru Medya Yönetim Kurulu Başkanı Hayreddin Aydınbaş ile kendisinin görevlendirildiği iddiasını kabul etmedi.

    Andrey Karlov
    © AFP 2018 / Natalia KOLESNIKOVA
    Karlov soruşturmasında para trafiği belirlendi
    Özkan, "Şerif Ali Tekalan ile bir irtibatım yok. Tekalan'dan bana doğrudan ya da Aydınbaş aracılığıyla bir talimat geldiğine dair iddianamede bilgi yok. Böyle bir talimat da yok" savunmasını yaptı.

    Mustafa Timur Özkan, Şerif Ali Tekalan ile para trafiğinin, Tekalan'ın Türkiye Gezginler Kulübü'ne gönderdiği üyelik aidatından ibaret olduğunu, söz konusu kulübün de fotoğraf sergisiyle ilgisinin bulunmadığını iddia etti.

    Hayrettin Aydınbaş ve eşini sahibi oldukları dergiden dolayı tanıdığını, Aydınbaş'ın geçmişine ilişkin bilgisinin olmadığını öne süren Özkan, "Aydınbaş ile yüz yüze görüşmemiz 5 veya 6'yı geçmez. Ayrıca yazar yayıncı ilişkisi kapsamında mail trafiğimiz de oldu. Bunun dışında başka bir ilişkimiz olmadı" dedi.

    'ACEMİ BİR TWİTTER KULLANICISIYIM, BUGÜNKÜ AKLIM OLMA HESABI KAPATMAZDIM'

    Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov
    © Fotoğraf : Rusya Büyükelçiliği
    Karlov suikastı davası devam ediyor: Altıntaş'ı FETÖ evinde gördüm
    Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla, saldırgan Altındaş'ı yönlendirdiği iddiasını da kabul etmeyen Özkan, "Altıntaş'ın beni 'tarafgiradam' rumuzuyla takip etmesi benim bilgim dışında. Daha sonra hesabımı kapattım. Bugünkü aklım olsa kapatmazdım. 'tarafgiradam' rumuzunu kullanan katil de yeni takipçilerimden biridir. Acemi bir Twitter kullanıcısıyım. Katille iş birliğim olsa herkese açık bir hesaptan iletişim yürütmem. Ben de sahte bir isimle hesap açarak haberleşebilirdim." ifadesini kullandı.

    Mahkeme başkanının, serginin açıldığı 19 Aralık tarihini kendisinin önerdiğine yönelik elçilik yetkililerine gönderdiği maili hatırlatması üzerine Özkan, Rusların açılık kokteyli için 17 Aralık tarihini seçtiğini, bu günün haftasonuna denk gelmesi nedeniyle 19 Aralık'ın daha uygun olacağını düşünerek söz konusu maili gönderdiğini söyledi.

    'UZAYA GİDEN İLK TÜRK OLMAK İSTEDİM'

    Özkan, hesap hareketlerinde 2 milyon 400 bin lira tespit edildiği ile ABD'li bir şirkete 100 bin dolar para gönderdiğinin belirlendiğinin de hatırlatılması ve bu paranın kaynağının sorulması üzerine şunları söyledi:

    "İfademde de bahsettiğim gibi gayrimenkul yatırımları yaptım. Bu paraları mesleğim dışında bu işlerden kazandım. ABD'ye gönderdiğim 100 bin dolar; bu şirket, uzaya adam götüren bir şirketti. Ben de uzaya giden ilk Türk olmak için bu parayı gönderdim. O dönem Türkiye'den üç kişi başvuru yapmış ve para göndermişti. Benim çocuğum yok. Dünya malı dünyada kalır mantığı ile hareket edip gözümü karartıp gönderdim."

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    Etiketler:
    FETÖ, BTK, AK Parti, Hayrettin Aydınbaş, Mustafa Timur Özkan, Şerif Ali Tekalan, Mevlüt Mert Altıntaş, Fethullah Gülen, Andrey Karlov, Türkiye, Ankara, Rusya
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