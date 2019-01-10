Bolivya lideri Morales: Mart’ta Türkiye’de bir dizi anlaşma imzalayacağız

Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, mart ayında Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştireceğini belirtti. Morales ayrıca, ziyaret kapmasında bir dizi anlaşmaya da imza atacaklarını açıkladı.

Morales dün Venezüella'nın başkenti Caracas'ta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile görüştü. Taraflar, Türkiye-Bolivya ekonomik işbirliği hükümetler arası komisyonun ilk toplantısını en kısa zamanda gerçekleştirmeye hazır olduklarını kaydetti.

Bolivya, Latin Amerika ve Karayip Ülkeleri Toplulukları (CELAS) dönem başkanı olarak Türkiye'yi bu örgütün toplantılarına gözlemci olarak katılmaya davet etmişti. Ayrıca bu yılın ilk yarısında Ankara'da Bolivya Büyükelçiliği'nin açılması konusunda anlaşmaya varılmıştı.

'İKLİ İLİŞKİLERİMİZİ GÜÇLENDİRMEYE YÖNELİK ÇALIŞMA KOMİSYONU KURACAĞIZ'

Morales, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Martta Türkiye'yi ziyaret edeceğiz. Öncesinde, ikili ilişkilerimizi güçlendirmeye yönelik çalışma komisyonunu oluşturacağız. CELAS toplantılarına katılmak isteyen ülkeyle ittifakımızı güçlendirmek için her iki tarafın yararına olacak anlaşmaların imzalanmasını bekliyoruz" dedi.