Bolivya lideri Morales: Mart’ta Türkiye’de bir dizi anlaşma imzalayacağız

Bolivya, Latin Amerika ve Karayip Ülkeleri Toplulukları (CELAS) dönem başkanı olarak Türkiye'yi bu örgütün toplantılarına gözlemci olarak katılmaya davet etmişti. Ayrıca bu yılın ilk yarısında Ankara'da Bolivya Büyükelçiliği'nin açılması konusunda anlaşmaya varılmıştı.
'İKLİ İLİŞKİLERİMİZİ GÜÇLENDİRMEYE YÖNELİK ÇALIŞMA KOMİSYONU KURACAĞIZ'
Morales, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Martta Türkiye'yi ziyaret edeceğiz. Öncesinde, ikili ilişkilerimizi güçlendirmeye yönelik çalışma komisyonunu oluşturacağız. CELAS toplantılarına katılmak isteyen ülkeyle ittifakımızı güçlendirmek için her iki tarafın yararına olacak anlaşmaların imzalanmasını bekliyoruz" dedi.
En marzo visitaremos #Turquía. Previamente, instalaremos una comisión de trabajo para seguir estrechando lazos bilaterales. Esperamos firmar acuerdos favorables a ambos Estados, para sellar nuestra alianza con este país que también quiere acompañarnos en reunión con la CELAC. pic.twitter.com/KK8azhaN1e— Evo Morales Ayma (@evoespueblo) January 10, 2019
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