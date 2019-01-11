İDO ve BUDO'da bazı seferler iptal edildi

İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 07.50 ve 09.50 saatlerindeki Kadıköy-Yenikapı-Bursa ile 08.30'daki Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferleri yapılamayacak.

Ayrıca saat 07.45'teki Bandırma-Yenikapı-Bostancı ve 12.00'deki Bostancı-Yenikapı-Bandırma seferleri de gerçekleştirilemeyecek.

© Fotoğraf : İDO İDO gemilerinin satışa çıkarıldığı siteye erişim engeli

İDO'da iptal edilen diğer seferler şöyle:

— Beşiktaş-Bostancı 08.10 — 08.40

— Bostancı-Beşiktaş 07.30 — 08.00

— Bakırköy-Kadıköy-Bostancı 08.45 — 09.25

— Bostancı-Kadıköy-Bakırköy 07.40 — 08.20

— Yalova-Yenikapı 07.15 — 08.30

— Yenikapı-Yalova 07.45 — 09.00

- Bostancı-Yenikapı-Bandırma 12.00 — 15.00

— Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07.45 — 10.45

— Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09.50 — 11.45

— Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08.30 — 10.55

BUDO'DAKİ SEFER İPTALLERİ

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 07.00 ve 09.30 saatlerindeki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci),08.30 ve 11.30 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Ayrıca, saat 08.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece),09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas),10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci),10.30 İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya),11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas),12.55 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de yapılamayacak.

ŞEHİR HATLARINDA DA İPTALLER VAR

Şehir Hatları Vapurları'nda da olumsuz hava şartları gerekçesiyle iptaller yaşandı. İptal edilen seferler şöyle:

— 07.50 Kadıköy-Sarıyer

— 07.30 Beşiktaş-Adalar

— 07.55 Bostancı-Karaköy