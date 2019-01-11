Yargıtay Onursal Daire Başkanı Aktan: Binali Yıldırım istifa etmezse İstanbul'daki seçim iptal edilebilir

Yargıtay Onursal Daire Başkanı Hamdi Yaver Aktan, AK Parti tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'na aday gösterilen Binali Yıldırım'ın, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı görevinden istifa etmemesi durumunda 'tam kanunsuzluk' halinin oluşacağını, bunun İstanbul'daki seçimlerin iptaline yol açabileceğini söyledi.

© Sputnik / Yurdagül Şimşek TBMM Başkanı Yıldırım: Seçim bir siyasi faaliyet değildir

Cumhuriyet'ten Hüseyin Hayatsever'in haberine göre, Yargıtay Onursal Daire Başkanı Hamdi Yaver Aktan, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Binali Yıldırım'ın, Meclis Başkanlığı görevinden istifa etmemesiyle ilgili söylediği "Seçim bir siyasi faaliyet değildir" sözlerini değerlendirdi.

Aktan, "Olay etik boyutun ötesindedir. Belediye başkan adaylığı tamamen siyasi bir faaliyettir, burada hiçbir tereddüt yoktur, ‘siyasi faaliyet değildir' demek mümkün değil" dedi.

Aktan, anayasanın 94. maddesine göre Yıldırım'ın TBMM Başkanlığı'ndan istifa etmesi gerektiğini belirterek "Meclis Başkanlığı'ndan kesinlikle çekilmesi gerekiyor. Belediye başkan adaylığının siyasi faaliyet olmadığını söylemek olanaksızdır. İç hukuk da evrensel hukuk da bunu siyasi faaliyet olarak görür" diye konuştu.

Aktan, Yıldırım'ın Meclis Başkanlığı'ndan istifa etmemesi durumunda ‘tam kanunsuzluk' halinin oluşacağını ve bunun, İstanbul'daki belediye seçimlerinin iptaline yol açabileceğini belirtti.