Ukrayna'da öldürülen Zeynep ve Buket'in cenazeleri Türkiye'ye getirildi

Ukrayna'nın Harkov şehrinde yaşadıkları evde öldürülen üniversite öğrencilerinden Buket Yıldız ile Zeynep Hüsünbeyi'nin cenazeleri memleketlerine gönderildi.

Zeynep Hüsünbeyi'nin cenazesini alan babası Yurdal Hüsünbeyi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, canlarını kaybettikleri için çok üzgün olduğunu söyledi.

Kızının cenazesini getirebilmek için hem Ukrayna hem de Türk makamlarının kendilerine yardımcı olduğunu belirten baba Hüsünbeyi, "İnsanların ölmesini istemiyorum. Kızım oraya gitmekten mutluydu" dedi.

Buket Yıldız'ın babası Levent Yıldız da gazetecilere yaptığı açıklamada, sözün bittiği değil başlamayacağı bir yerde olduklarını belirterek, "Acılarımız bitmiyor ama acılarımızı unutup kadın şiddetine karşı ne varsa ön plana çıkaracağız. İnşallah bunların daha büyük acılara dönüşmemesini sağlayacağız" dedi.

Ukrayna'nın Harkov şehrinde, Türk vatandaşı üniversite öğrencileri 20 yaşındaki Buket Yıldız ve 22 yaşındaki Zeynep Hüsünbeyi 3 Ocak'ta yaşadıkları evde öldürülmüş halde bulunmuştu. İki öğrenciyi öldürdüğü iddia edilen şüpheli Hüsnü Can Çökmez'in 2 Ocak'ta İstanbul'a döndüğü belirlenmiş, şüpheli Kurtköy Mezarlığında saklandığı yerde yakalanarak tutuklanmıştı.