Levent Üzümcü'den Oyuncular Sendikası'na: Sarı sendika yolunda ilerleyen bir ekip halini aldılar

T24'ün haberine göre, Mezopotamya Ajansı'na konuşan Üzümcü, istifa ettiği Oyuncular Sendikası'na ilişkin değerlendirmeleri şöyle:

"Oyuncular Sendikası, kurduğumuz değerlerden çok uzaklaşmış durumda. Bizim sendikayı kurma amacımız çalışma şartlarımızın iyileşmesi ve aynı zamanda çalışma statümüzün ve yapımcılarla olan çalışma ilişkimizin bir sigortalı işçi statüsüne evirilmesiydi. Bunun için çalışma yürüten ilk başkanımız Mehmet Ali Alabora'ydı. Ardından Meltem Cumbul ile süreç devam etti. Bunları düzeltmek için hep çabaladık."

"Anlatılan Senin Hikayendir" adlı oyunu engellenen Levent Üzümcü, Türkiye'de doğruyu söyleyen, gerçeğin peşinden giden, onurlu, fikri ve vicdanı hür olan insanların her zaman haksızlığa uğradığını söyledi.https://t.co/AQ9ehzGn2V pic.twitter.com/b55TRWu3lY — Mezopotamya Ajansı (@MAturkce) January 9, 2019

​'SARI SENDİKA OLMA YOLUNDA İLERLİYORLAR'

"Bize yapılan haksızlıklar karşısında sendikanın yapması gereken oraya gidip, bize verilen sahnenin neden ve kim tarafından engellendiğini bulup, bunun önüne geçip bir alternatif üretmesidir. Bizim sendikayı kurmaktaki amacımız buydu ama bana yapılan haksızlık ya da bir başka arkadaşımıza yapılan haksızlık ile ilgili en ufak bir açıklamada dahi bulunmuyorlar. Ben istifa edeceğimi açıkladıktan sonra bir açıklama yaptılar. 'Kendi çapında açıklamalar yapmıştır. Tiyatrolar kapanmasın, seyirciler tiyatroya gitsin gibisinden' açıklamalar yaptılar. Bu ilginç bir durumdur. Bir tür amacından uzaklaşmış sarı sendika yolunda ilerleyen bir ekip halini aldılar."

'YASAKLANAN LEVENT ÜZÜMCÜDÜR'

"Aslında yasaklanan 'Anlatılan senin hikayendir' oyunu değil, yasaklanan Levent Üzümcü'dür. Ben oyunumda toplumdaki dostluğu, barışı ve kardeşliği anlatmaya çalıştım. Bu oyunu izleyip sevmeyecek ve bundan etkilenmeyecek kimseyi bilmiyorum. Buradaki durum başkadır 'Levent Üzümcü para kazanmasın, mesleğini yapmasın' şeklindedir. En iyi bildikleri şeyi yapıyorlar. İnsanın ekmeğiyle oynuyorlar. 'Ya bizdensin ya da ekmeğinle oynarız' demeye getiriyorlar."

Sistem ve rejim böyle devam ettikçe Türkiye'de doğruyu söyleyen, gerçeğin peşinden giden, onurlu, aklı, fikri ve vicdanı hür olan insanların her zaman gadre uğrayacaklarını ifade eden Üzümcü, talebinin adalet olduğunun altını çizerek, "Ben demiyorum ki bu parti gitsin başkası gelsin. İnsanlara kim olduğu, hangi mezhepten olduğu, hangi partinin üyesi olduğu üzerinden değil, insan olması üzerinden değer verilsin istiyorum" şeklinde konuştu.