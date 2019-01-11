CHP’li vekiller, Sakarya'daki askeri fabrikanın çalışanlarıyla bir araya gelecek

CHP milletvekilleri özelleştirme kapsamına alınan Milli Savunma Bakanlığı 1. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü (Sakarya Tank Palet Fabrikası) işçileriyle bir araya gelecek, özelleştirme sürecinin durdurulması için başlatılan imza kampanyasına destek verecek.

© Fotoğraf : DHA CHP ile İYİ Parti'nin ittifak yapacağı illere yenileri eklendi

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Ankara Milletvekilleri Ali Haydar Hakverdi, Kocaeli Milletvekilleri Haydar Akar ve Tahsin Tarhan, Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Antalya Milletvekili Cavit Arı, Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, Giresun Milletvekili Necati Tığlı, Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan, İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Kırklareli Milletvekili Turabi Kayan ve Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya'dan oluşan CHP Heyeti, bugün saat 15.00'da Genel Merkez'den kaldırılacak otobüsle Sakarya'ya hareket edecek.

Grup Başkanvekili, Genel Başkan Yardımcıları, milletvekilleri ve Parti Meclisi üyelerinden oluşan CHP Heyeti, CHP Sakarya İl Başkanlığı önünden Sakarya Türk Harb-İş Sendikası'na yürüyecek ve saat 18.30'da Sendika eğitim salonunda Sakarya Tank Palet Fabrikası çalışanları ile bir araya gelecek, özelleştirme sürecinin durdurulması için başlatılan imza kampanyasına destek verecek.