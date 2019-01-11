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12:59 11 Ocak 2019
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    Recep Tayyip Erdoğan

    Erdoğan: Asıl mağdur biziz, 504 bin AK Partilinin seçmen kaydını bulamadık

    © AA / Erçin Top
    Türkiye
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    Seçmen taşıma iddialarıyla ilgili asıl mağdurun AK Parti olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "10 milyon 337 bin üyeden 504 bininin seçmen kütüklerinde kaydını bulamadık" dedi. Yerel seçimler için hazırladıkları fileleri promosyon olarak dağıtacaklarını söyleyen Erdoğan, "Kenevirden yapılmış filelerle meydanlarda olacağız" diye konuştu.

    Partisinin 'Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Ocak'ta yerel seçim manifestolarını açıklayacaklarını söyledi.

    Ömer Çelik
    © AA / Erçin Top
    AK Parti Sözcüsü Çelik: 31 Ocak'ta Cumhurbaşkanımız çok önemli bir manifesto açıklayacak
    Erdoğan, "İki hafta içinde aday tanıtım toplantılarını bitirerek, adayların çalışmalarını arazide devam ettirmesini istiyoruz. 31 Ocak'ta büyük aday ve manifesto toplantısı yapacağız. Bu toplantıda manifestomuzu da açıklayacağız" diye konuştu.

    Erdoğan, "Aday belirleme sürecinde yaşananlar geçmişte kalmıştır. Dava adamlığı bunu gerektirir. Eğer benim istediğim olursa 'eyvallah', olmazsa 'yallah' derseniz kusura bakmayın bu AK Partili değildir. Artık enerjimizi milletimizin gönlünü kazanmaya vermemiz gerekiyor. Ehliyet ve liyakatta arananlar bellidir" dedi.

    'YSK ÖNÜNDE OTURACAKLARINI SÖYLEYENLERE ŞAHİT OLDUK'

    CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce-Bursa-Gemlik
    © AA / Ali Atmaca
    İnce'den YSK üyelerine tavsiye: 80 milyon onları tanımak zorunda kalmasın
    Türkiye'nin demokratik hukuk devleti ilkesinden asla taviz vermediğini ifade eden Erdoğan, 24 Haziran seçimlerini ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin ifadelerini hatırlatarak şöyle devam etti:

    "Demokratik hukuk devletinin en büyük göstergesi de seçimlerdir. Buna rağmen bazı kesimlerin kendi başarısızlarını seçimle yetkili kurumlarımza yükleme gayretinde olduklarına şahit olduk. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde avukat ordusuyla seçim kurullarımızı tehdit eden bir adayı hala unutmuş değiliz. YSK önünde oturacaklarını söyleyenlere şahit olduk. Ne oldu? Halen oturuyorsunuz."

    'SEÇMEN KÜTÜĞÜNDE OLMAYAN ÜYELERİMİZE TEKER TEKER ULAŞMAMIZ LAZIM'

    Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Murat Çetinmühürdar/Cumhurbaşkanlığı
    YSK'dan İYİ Parti'nin 'Erdoğan seçim yasakları kapsamına alınsın' başvurusuna ret
    - Seçmen kütükleriyle ilgili iddialar her seçim dile getirilir. Sistemden kaynaklanan sıkıntılarının asıl mağduru da AK Parti'dir. Seçmen kütüğünde olmayan üyelerimize teker teker ulaşmamız lazım.

    — AK Parti'nin 10 milyon 337 bin üyesinden 504 bininin seçmen kütüklerinde kaydını ne yazık ki bulamadık. 24 Haziran seçimlerine göre ilçe değiştiren 1.5 milyon seçmen var. Üstelik bunların 222 binden fazlası da bizim üyemiz. Öyleyse yakın markaja alacağız.

    — Bu yıl ilk defa oy kullanacak 1 milyon seçmenin varlığı da çok önemli. Üyelerimizden başlayarak seçmen kütüğüne giren ve çıkan herkesi takip etmesini istiyorum. Bu rakamların hepsi önemlidir, seçimlerde ortaya koyacağımız fark için önemlidir.

    'SİYASET KENDİNİ MİLLETE SEVDİRME SANATIDIR'

    — Siyaset, milleti kendinden nefret ettirme değil kendini millete sevdirme, kabul ettirme sanatıdır.

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Murat Kula
    Erdoğan: Kibir bataklığına düşenin AK Parti'de yeri yok
    - Kendini milletin üzerinde gören, oy sandığından çıkacak sonucu çantada keklik sanan teşkilat yöneticisi, milletvekili, belediye başkanı veya adayı kadar AK Parti'ye zarar veren kimse olamaz.

    — AK Parti bizlerin değil milletimizin partisidir. Zaten milletimize mal olduğu için buralara geldik. Bizler sadece milletimiz adına görev yapan emanetçileriz. Maalesef mayası bozuk bir kesim, adeta tüm hayatlarını ülkenin ve milletin aleyhine işler yapmaya adamıştır.

    'ÇALMADIK KAPI, SIKMADIK, EL, ALMADIK GÖNÜL BIRAKMAYACAĞIZ'

    — Günümüzde farklı teknolojik araçlar olabilir ama unutmayın halen her şey insanla başlıyor, insanda bitiyor. Bunun için çalmadık kapı, sıkmadık el, almadık gönül bırakmayacağız. Bunlar sanal ortamlarda, sanal unsurlarla olacak şey değil. 10 milyonu aşkın üyemizi nasıl çalıştıracağız bunun üzerinde duracağız. Diyoruz ya sandık esaslı bir çalışma.

    Recep Tayyip Erdoğan - bilgisayar
    © REUTERS /
    AK Parti, Türkiye'nin ilk sanal genel merkezini kurdu
    - Bir yanda terör örgütlerine karşı dimdik duranlar, Türkiye'nin demokratik ve ekonomik kazanımlarına darbe vurmaya çalışanlara geçit vermeyenler var. Diğer tarafta ise terör örgütleri ile kol kola girenler, kendi çıkarları için feda edemeyecekleri hiçbir değeri olmayanlar var.

    — Türkiye'yi batmış, bitmiş, yerle yeksan olmuş gibi gösterme gayretiyle yanıp tutuşanlara Allah'ın izniyle bir kez daha derslerini vereceğiz. Kur, faiz, enflasyon üçgeninde ülkemize kurulan tezgaha rağmen 2018 büyümesi de yine tahminlerin üzerinde olacak.

    — 14 yıla baktığımızda ilk üç yıl ANAP'ın tek başına iktidarı var. Sonrasında CHP, SHP'nin bizimle alakası yok demeye başladı. 14 yılın enflasyon ortalaması 70.3. Şimdi bizim dönemimize geliyoruz tamamı tek parti iktidarı en yüksek enflasyon yüzde 20.3. Bu 16 yılın ortalaması 9.5.

    'KENEVİRDEN YAPILMIŞ FİLELERLE MEYDANLARDA OLACAĞIZ'

    — Bay Kemal, sözcülerini iyi seç. Seni aldatıyorlar. Mum yatsıya kadar yanar. Milli gelirde satın alma paritesine göre 13. olan Türkiye yıl sonunda bir üst sıraya çıktığında herhalde kendilerini pencereden atarlar.

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Erçin Top
    Erdoğan açıkladı: Türkiye kenevir üretimine başlıyor
    - Sahayı boş bıraktığımızda bunların iftiraları her tarafı kaplar. İftiralara cevabını vereceğiz. Tüm hanımlarımıza ulaşmaya çalışacağız, unutmayın kale içerden fethedilir. Aslolan gönüllere girmektir, gönülleri fethetmektir.

    — Çevreci parti malum AK Parti. Ana muhalefet naylon poşetlerle sokağa dökülebilir ama biz naylon poşetlere karşı savaş ilan ettik. Bu seçimlerde bez torbalar ve kenevirden yapılmış filelerle inşallah meydanlarda olacağız. Milyonlarca bez torba ve fileyi hazırlıyoruz, bu kampanyada milletimize promosyon olarak dağıtacağız.

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    Etiketler:
    2019 yerel seçimleri, YSK, AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye
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