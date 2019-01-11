Eski Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı Pekin: İncirlik’teki nükleer bombalar, termonükleer bombalarla değiştirildi

Birgün'ün Aydınlık gazetesinden aktardığına göre, 2007-2011 yılları arasında Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı görevini üstlenen İsmail Hakkı Pekin, İncirlik Üssü'nde 50 adet nükleer bomba bulunduğunu, buradaki eski tip nükler bombaların 2017 yılında Hiroşima'ya atılanın bombalardan dört kat daha güçlü olan termonükleer bombalarla değiştirildiğini iddia etti.

"İncirlik üssü aynı zamanda uçaktan atılabilen nükleer bombaların da depolandığı yerdir. Diğer taraftan İncirlik üssünde bölge için gelebilecek tugay çapındaki birliklerin silah, mühimmat, teçhizat ve malzemesinin depolandığı konteyner alanları mevcuttur" diyen Pekin'in yazısının ilgili bölümü şöyle:

— İncirlik üssündeki eski tip nükleer bombalar modern ve daha güçlü (Hiroşima'ya atılanın dört katı) termonükleer bombalarla değiştirilmiştir. Bu işlem 2017'de tamamlanmış olup, miktarı 50 civarındadır. İncirlik üssü geçmişte casus uçakların, Ortadoğu'ya müdahale etmekte kullanılan uçak ve birliklerin, bunların lojistik desteğinin sağlandığı üs olmakla birlikte, Kuzeyden Keşif Harekâtının da 12 yıl boyunca yürütüldüğü üs bölgesidir. Günümüzde de ABD'nin ve koalisyon güçlerinin Suriye ve Irak'a yönelik operasyonlarının ana üssü konumundadır.

© REUTERS / ARUN SANKAR Hindistan, nükleer başlık taşıyabilen Agni-4 füzesini test etti

— ABD'nin Türkiye'deki diğer üssü Malatya, Kürecik'teki füze savunma radar üssüdür. Bu radar üssü ABD'nin yıldız savaşları projesi kapsamında balistik füzeleri tespit ve havada iken imhasını öngören birbiriyle ve uydularla irtibatlı radar ağları, karada, uzayda ve füze savunma füzeleri taşıyan AEGİS sınıfı gemilerde yerleştirilmiş füzelerden oluşuyor. Şimdi bunlara denizaltılardan atılan füzeler de dahil edilmeye çalışılıyor. Kürecik böyle bir sistemin parçası… İran'a ve Rusya'ya yönelik, İsrail'deki aynı tip iki radarla ve Almanya Ramstayn Üssündeki ana merkezle irtibatlı bir radar. Türkiye'nin hava savunmasından çok İsrail ve ABD'nin hava savunmasına hizmet eden bir sistem.

— ABD'nin onunla irtibatlı çok sayıda ülkede olduğu gibi Türkiye'de de ODC-T diye askeri faaliyetlerinin koordine edildiği, yürütüldüğü bir teşkilat bulunmaktadır. Bu kuruluşun başında ABD Hava Kuvvetlerinden bir Tümgeneral bulunmaktadır. Ankara'da konuşlu olup eski ismiyle JUSMMAT'ın devamıdır. Tümgeneral Türkiye'deki ABD askeri personelinin de komutanıdır.