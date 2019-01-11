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14:11 11 Ocak 2019
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    Birlikte yaşadığı Bahriye Üngeç'i tabancayla sırtından vurarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Murat Vardal

    Annesini öldüren kişiden şikayetçi olmadı: Bana çok iyiliği dokundu

    DHA
    Türkiye
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    İzmir'in Konak ilçesinde, birlikte yaşadığı Bahriye Üngeç'i tabancayla sırtından vurarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Murat Vardal'dan, Üngeç'in 18 yaşındaki kızı şikayetçi olmadı. Genç kız, annesini öldüren sanıkla ilgili "Ağabey de derim, baba da derim. Bana çok iyiliği dokundu. Benim düğünümü de yaptı. Kendisinden şikayetçi değilim" dedi.

    Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bir kişi, imam nikahıyla birlikte yaşadığı Sebiha Sepil'i (20) pompalı tüfekle öldürdü. Sepil'in yakınları adli tıp kurumu önünde gözyaşı döktü.
    © AA / Mehmet Akif Parlak
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    Olay, 2017 yılının Eylül ayında 2. Kadriye Mahallesi 690 Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre, 34 yaşındaki Murat Vardal ve 32 yaşındaki Bahriye Üngeç, birlikte işlettikleri markette henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine de Murat Vardal, yanında taşıdığı tabancayı çıkartarak, Üngeç'e ateş etti. Üngeç, sırtına isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Vardal ise otomobiline binerek kaçtı. Silah sesleri üzerine markete gelen çevre sakinleri, Üngeç'i kanlar içerisinde buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Bahriye Üngeç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

    Olaydan sonra bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, Murat Vardal'ı yakalayarak, gözaltına aldı. Tutuklanan Vardal'ın yargılanmasına İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Murat Vardal ile Bahriye Üngeç'in yakınları ve taraf avukatları katıldı.

    ‘BEN ONA AĞABEY DE DERİM, BABA DA DERİM'

    Sevgilisini üzerine oturarak öldürdü
    © Fotoğraf : Twitter
    ABD'de bir kadın tartıştığı sevgilisini üzerine oturarak öldürdü
    Duruşmada müşteki olarak ifadesi alınan Bahriye Üngeç'in kızı N.Ö., üvey babası Murat Vardal'dan şikayetçi olmadığını belirterek, "Annemi Murat Vardal'ın öldürdüğünü bana eşim anlattı. Eşim annemin öldürüldüğünü görmüş. Ben Murat Vardal'a ağabey de derim, baba da derim. Bana çok iyiliği dokundu. Benim düğünümü de yaptı. Kendisinden şikayetçi değilim" dedi.

    SANIK: O BENİM ÇOCUKLUK AŞKIMDI

    Sanık Murat Vardal ise tabancanın, doldur boşalt yaparken kazayla patladığını öne sürerek, "Benim eşimle kavga ettiğimi, sürekli tartıştığımı söyleyenler yalan söylüyor. Herkes doğruyu söylesin ki eşim mezarında rahat uyusun. O benim çocukluk aşkımdı" diye konuştu.

    Mahkeme heyeti, mağdur avukatlarının bilirkişi raporunu incelemesi için süre vererek duruşmayı erteledi.

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    Etiketler:
    inceleme, N.Ö, Murat Vardal, Bahriye Üngeç, Konak, İzmir
    Topluluk kurallarıTartışma
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