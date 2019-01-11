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14:11 11 Ocak 2019
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    Poşet- Alışveriş

    Ücretli poşette tartışma sürüyor: 'Logolar için vergi ödenecek mi?'

    © AA /
    Türkiye
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    Ücretli poşetlerde yer alan logoların reklam mahiyetinde olduğunu belirten TÜKODER Başkanı Aziz Koçal, “Poşetteki logolar için reklam vergisi ödenecek mi?” sorusunu gündeme getirdi.

    Milliyet'ten Aylin Rana Aydin'in haberine göre, plastik poşetlerin ücretlendirilmesine ilişkin esaslar yeniden düzenlendi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, poşetlerin bir yüzeyinde çevreci slogan ve sıfır atık logosu kullanmanın zorunlu hale geldiğini açıkladı. Çevreci slogan ve sıfır atık logosunun zorunlu olmasının yanı sıra market ve mağaza logoları poşetin tek yüzeyinde yüzde 20'lik bir alanda yer alacak. Yeni düzenlemeye uymayan plastik poşetler 31 Mart 2019'dan itibaren yasaklanacak.

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    © Fotoğraf : DHA
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    Bazı sektör temsilcileri, uygulamanın marka bilinirliği açısından daha farklı yapılabileceğini belirtirken bazı sektör temsilcileri ise logolu poşet istemeyenlerin kendi poşet ya da torbalarını yanında getirmesini önerdi.

    'HAKSIZ KAZANÇ VAR'

    Plastik poşetlerin üzerinde yer alan market logolarından haksız kazanç ve reklam sağlandığını ifade eden Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Başkanı Aziz Koçal, "Poşetlerde yer alan reklamlar için reklam vergisi ödenecek mi? Sonuçta tüketiciye bir ürün satılmıyor, taşıma kabı satılıyor. Marketler poşet maliyetlerini tüketicinin sırtına yüklüyor, bir de kendi reklamlarını yaptırıyor. Market poşetlerinin 4'te 1'ini reklam kaplamış olacak. Onu tüketiciye parayla sattıklarında mülkiyeti tüketiciye geçmiş oluyor" dedi.

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    Çevreci slogan ve sıfır atık logosunun iyi bir gelişme olarak değerlendirildiğini söyleyen Koçal şöyle konuştu:

    "Tüketiciler bez poşet ya da file gibi alternatif taşıma kaplarını seçmeli. Veya marketler kendi reklamlarının basılı olduğu alternatif taşıma kaplarını tüketicilere ücretsiz olarak versin. Tüketiciler bunu alışkanlık haline getirip yanlarında bez torba ya da file taşımalı. Yerel yönetimler de doğada çözünürlüğü çabuk olan alternatif taşıma kaplarını tüketiciye sağlayabilir. Madem çevreyi korumaksa mesela o zaman plastik poşet kullanımı tamamen yasaklansın."

    'POŞET STOKU VAR'

    Düzenlemede 31 Mart 2019 tarihinden sonra yönetmeliğe uymayan poşetlerin satışına izin verilmeyeceğine dair açıklamada bulunan Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, "Bu zaman yeterli değil. Çünkü, markaların elinde çok fazla poşet stoku var. Poşet ücretsizken ayda 1000 adet poşet satardık, ücretli olunca ayda 300 adet tüketiliyor. Eldeki mevcut poşetler yıl sonuna kadar ancak tüketilebilir. Poşetleri imha edin derlerse bu da bir zarar" ifadelerini kullandı.

    Naylon poşet
    © AFP 2018 / FRED DUFOUR
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    Öncel, poşetin her iki tarafında da marka ve logo olup, logonun altında çevreci slogan ile sıfır atık logosu olması gerektiğini belirtti. Öncel, "Hazır giyim markaları olarak yabancılara oldukça fazla satış yapıyoruz, havalimanlarında yolcuların elinde görülüyor. Tüketiciyle karşı karşıya da gelmek istemiyoruz. Ama sonuçta bu markalar da Türkiye'nin markası. Tüketiciler üzerinde logo olan poşetin reklam olduğunu düşünüyorsa kendi çantalarıyla alışveriş yapmalılar" diye konuştu.

    Etiketler:
    poşet, reklam, ücret, dolar, TL, Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER), Birleşmiş Markalar Derneği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Aziz Koçal, Sinan Öncel, Türkiye
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