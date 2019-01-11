TSK'da 'dikkat çeken' talep: Bütün savaş uçaklarından sorumlu general emekliliğini istedi

Türk Silahlı Kuvvvetleri'nin (TSK) bütün savaş uçaklarının harekat sorumlusu olarak görev yapan Eskişehir Birleştirilmiş Hava Harekât Merkezi ve JFAC Komutanı Tuğgeneral Özkan Edip Akgülay'ın emekliliğini istediği öğrenildi.

2017 Yüksek Aşkeri Şurasında tuğgeneralliğe terfi eden Akgülay, rütbesinde 1.5 yılı geride bırakmasının ardından emekliliğini istedi.

Yeni Şafak'tan Kıymet Sezer'in haberine göre, 15 Temmuz öncesi terfi listesinde bulunan Akgülay, hakkında soruşturmalar devam etmesine rağmen Adil Öksüz'ün kaçırıldığı ve birçok darbeci subayın bulunduğu NATO Müttefik Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi Direktörü olarak Almanya Ramstain'a görevlendirilmişti.

'GELECEK VAADEDİYORDU'

Akgülay, buradaki görevini takiben de Ünal'ın Hava Kuvvetleri Komutanlığı döneminde 2017 Şurası'nda tuğgeneralliğe terfi ettirilerek Merzifon Üs Komutanlığı'na atanmıştı. Akgülay 15 Temmuz öncesi aldığı yüksek sicil notları ve birden fazla yurt dışında etkin görevlerde görevlendirilmesi nedeniyle gelecek vadeden bir general olarak addediliyordu. Akgülay, 2018 Şurası'nda ise Eskişehir BHHM ve JFAC Komutanlığı görevine getirilmiş ve bütün savaş uçaklarının harekatlarının sorumluluğu kendisine verilmişti.

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Emekli Tuğgeneral Ergun Eskici'nin emekliliğini istemesinin ardından ortaya çıkan FETÖ bağlantılarının hatırlatıldığı Yeni Şafak haberinde, Akgülay'ın emeklilik talebinin ise son dönemde TSK'daki ankesör tutuklamalarının hayli arttığı bir dönemde gelmesi 'dikkat çekici' olarak yorumlandı.

'DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKMİŞTİ'

Haberde aynı zamanda, "Akgülay'ın 15 Temmuz darbe girişimi günü Ankara ve TBMM'nin bombalanmasında kullanılan 6 savaş uçağının kalkışı ile darbeci general Semih Terzi'nin 100 personeliyle uçağının kalkışını ve uçuşları engellemek üzere pistte önleyici herhangi bir tedbir de almaması nedeniyle dikkatleri üzerine çekmişti" ifadeleri kullanılıyor.

'SEHVEN YAPTIM'

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Tuğgeneral Özkan Edip Akgülay, 15 Temmuz gecesine ait hareketlerine ilişkin "Sehven yaptım" açıklaması getirmişti. Darbe girişimini ve o gece yaşananları 'Kartal Yuvası'nın İstilası' adlı kitabında anlatan dönemin Muharip Hava Kuvvet Komutanı emekli Korgeneral Mehmet Şanver, Eskişehir BHHM'de görevli darbeci General Recep Ünal'ın "Komutanım Akgülay albayın kafası karışık, Uçaklar da rule'delermiş" demesi üzerine Akgülay'ı arayarak, "Akgülay, kafan karışıkmış arkadaş! Söyle neden karışık kafan?" diye sorduğunu ve "Sakın o uçakları kaldırma" emri verdiğini anlatmıştı.