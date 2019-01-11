TSK'da 'dikkat çeken' talep: Bütün savaş uçaklarından sorumlu general emekliliğini istedi

Türk Silahlı Kuvvvetleri'nin (TSK) bütün savaş uçaklarının harekat sorumlusu olarak görev yapan Eskişehir Birleştirilmiş Hava Harekât Merkezi ve JFAC Komutanı Tuğgeneral Özkan Edip Akgülay'ın emekliliğini istediği öğrenildi.
2017 Yüksek Aşkeri Şurasında tuğgeneralliğe terfi eden Akgülay, rütbesinde 1.5 yılı geride bırakmasının ardından emekliliğini istedi.
Yeni Şafak'tan Kıymet Sezer'in haberine göre, 15 Temmuz öncesi terfi listesinde bulunan Akgülay, hakkında soruşturmalar devam etmesine rağmen Adil Öksüz'ün kaçırıldığı ve birçok darbeci subayın bulunduğu NATO Müttefik Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi Direktörü olarak Almanya Ramstain'a görevlendirilmişti.
'GELECEK VAADEDİYORDU'
Akgülay, buradaki görevini takiben de Ünal'ın Hava Kuvvetleri Komutanlığı döneminde 2017 Şurası'nda tuğgeneralliğe terfi ettirilerek Merzifon Üs Komutanlığı'na atanmıştı. Akgülay 15 Temmuz öncesi aldığı yüksek sicil notları ve birden fazla yurt dışında etkin görevlerde görevlendirilmesi nedeniyle gelecek vadeden bir general olarak addediliyordu. Akgülay, 2018 Şurası'nda ise Eskişehir BHHM ve JFAC Komutanlığı görevine getirilmiş ve bütün savaş uçaklarının harekatlarının sorumluluğu kendisine verilmişti.
Emekli Tuğgeneral Ergun Eskici'nin emekliliğini istemesinin ardından ortaya çıkan FETÖ bağlantılarının hatırlatıldığı Yeni Şafak haberinde, Akgülay'ın emeklilik talebinin ise son dönemde TSK'daki ankesör tutuklamalarının hayli arttığı bir dönemde gelmesi 'dikkat çekici' olarak yorumlandı.
'DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKMİŞTİ'
Haberde aynı zamanda, "Akgülay'ın 15 Temmuz darbe girişimi günü Ankara ve TBMM'nin bombalanmasında kullanılan 6 savaş uçağının kalkışı ile darbeci general Semih Terzi'nin 100 personeliyle uçağının kalkışını ve uçuşları engellemek üzere pistte önleyici herhangi bir tedbir de almaması nedeniyle dikkatleri üzerine çekmişti" ifadeleri kullanılıyor.
Tuğgeneral Özkan Edip Akgülay, 15 Temmuz gecesine ait hareketlerine ilişkin "Sehven yaptım" açıklaması getirmişti. Darbe girişimini ve o gece yaşananları 'Kartal Yuvası'nın İstilası' adlı kitabında anlatan dönemin Muharip Hava Kuvvet Komutanı emekli Korgeneral Mehmet Şanver, Eskişehir BHHM'de görevli darbeci General Recep Ünal'ın "Komutanım Akgülay albayın kafası karışık, Uçaklar da rule'delermiş" demesi üzerine Akgülay'ı arayarak, "Akgülay, kafan karışıkmış arkadaş! Söyle neden karışık kafan?" diye sorduğunu ve "Sakın o uçakları kaldırma" emri verdiğini anlatmıştı.
Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir: Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.
sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.
Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;
Mevcut gönderiyle alakalı değilse.
Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.
Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,
Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.
Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.
Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.
Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.
Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.
İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.
Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.
Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.
Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.
Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.
Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.
Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.
Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).
Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).
Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).
Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).
Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.
Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.
Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir: Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı, hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.
Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.
Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)