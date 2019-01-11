Akın Öztürk ifadeye götürüldü

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin yönetim kadrosu olan sözde yurtta sulh konseyi üyelerinden eski orgeneral Akın Öztürk, tanık sıfatıyla ifade vermek üzere Ankara Adliyesi'ne getirildi.

© AA / Mustafa Kamacı Akın Öztürk: Genelkurmay Başkanı da oradaydı, ona sorun

Genelkurmay çatı davasının sanıklarından Öztürk, tutuklu bulunduğu Sincan Cezaevi'nden jandarma nezaretinde Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.

Talimat bürosunda kimlik tespiti yapılan Öztürk, Cumhuriyet Savcısı Mustafa Saylam'a ifade verdi.

AA'nın haberine göre Öztürk'ün ifadesinin alınmasının ABD'den FETÖ soruşturmaları kapsamında gelen heyetin ziyaretiyle ilgili olmadığı öğrenildi.

İfade işlemlerinin ardından Öztürk tekrar cezaevine götürüldü.