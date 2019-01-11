Akın Öztürk ifadeye götürüldü

Genelkurmay çatı davasının sanıklarından Öztürk, tutuklu bulunduğu Sincan Cezaevi'nden jandarma nezaretinde Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.
© AA / Mustafa Kamacı
Talimat bürosunda kimlik tespiti yapılan Öztürk, Cumhuriyet Savcısı Mustafa Saylam'a ifade verdi.
AA'nın haberine göre Öztürk'ün ifadesinin alınmasının ABD'den FETÖ soruşturmaları kapsamında gelen heyetin ziyaretiyle ilgili olmadığı öğrenildi.
İfade işlemlerinin ardından Öztürk tekrar cezaevine götürüldü.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)