Avcılar'da bir ortaokulda öğrencilerin bodrum katında sürekli olarak kavga ettikleri, diğer öğrencilerin de kavga anını cep telefonuyla kayda aldığı görüntüler tepki uyandırdı.

İstanbul'un Avcılar ilçesi Deniz Köşkler mahallesindeki bir ortaokul öğrencilerinin okulun bodrum katında sürekli olarak kavga ettiği ortaya çıktı. Okulda yaşananlar akıllara Chuck Palahniuk'ün kaleme aldığı, 1999 yılında da David Fincher tarafından sinemaya uyarlanan Dövüş Kulübü (Fight Club) kitabını getirdi.

Kız öğrencilerin birbirleri ile kavgası başka öğrenciler tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedilirken, yaşanan olayda çevrede hiçbir sorumlu öğretmenin olmadığı dikkatlerden kaçmadı.

İstanbul'da bir ortaokulda öğrencilerin bodrum katında kavga ettikleri anların görüntüsü ortaya çıktı.



▪️İddiaya göre; ortaokulun içerisindeki öğrenciler okulun bodrum katında toplanarak sürekli kavga ediyor. pic.twitter.com/vmCYgc1b6E — Az Önce Oldu (@azonceoldu) January 11, 2019

İHA'da yer alan habere göre, veliler aynı okulda defalarca benzer olayların yaşandığını söyledi. Yetkililerin konuyla ilgilenmediği ifade eden veliler, genellikle güçlü öğrencilerin zayıf öğrencilere şiddet uyguladığını ileri sürdü.

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerin ilkinde, bir kız öğrencinin diğerini tehdit ettiği ve sonrasında saç saça baş başa kavga ettikleri görülüyor. Görüntülerin devamında ise yine kız öğrencilerin kavga etmesi ve diğer öğrencilerin ayırmaya çalışmaları görülüyor.