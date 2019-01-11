Erdoğan: Hiçbir zaman popülizm bataklığına saplanmadık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Martta yapılacak yerel seçimlerde AK Parti'nin Trabzon adaylarını tanıttı. Trabzon'da Çarşıbaşı ve Şalpazarı ilçelerinde aday çıkırmayan AK Parti, MHP'nin adayını destekleyecek.
Erdoğan, kendisini izleyen partililerden birine dönerek, "Tutku, burada ne işin var kız? Hay Allah senin iyiliğini versin. Bu tutku bir alem" ifadesini kullandı.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
— AK Parti Türk siyasetinin son 17 yılına damga vurmuş, siyasete itibar kazandırmış bir partidir. 3-5 oy almak için hiçbir zaman popülizm bataklığına saplanmadık. Gerçekleştiremeyeceğimiz hiçbir vaadi seçim meydanlarında dillendirmedik.
— AK Parti'nin alameti farikası nedir diye sorulsa, akla ilk gelecek cevap: Söz verdi mi sözünde durması. AK Parti bu. Bu parti sözünün eri bir partidir. Bu parti davasına sadık bir partidir.
#Canlı: #CumhurbaşkanıErdoğan, "AK Parti Trabzon Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Programı"nda konuşuyor. https://t.co/AsDaORWrGN— AA Canlı (@AACanli) 11 января 2019 г.
'HİÇ KİMSENİN HAYAT TARZINA, SİYASİ GÖRÜŞÜNE MÜDAHALE ETMEDİK'
— CHP ve benzerleri gibi Cumhuriyet adına cumhur düşmanlığı yapanlardan, laiklik adına millete zulmedenlerden, demokrasi adına vesayet odaklarına selam duranlardan asla olmadık. Sadece kendi seçmenimizi değil, 81 milyonun tamamını kucakladık. Hiç kimsenin hayat tarzına, siyasi görüşüne müdahale etmedik.
— İktidarlarımız döneminde Trabzon'a 30 katrilyon yatırım yaptık. Geçmişe bir bakın acaba laftan başka ne yapmışlar? Trabzon'a çağ atlattık çağ.
— Son 16 yılda dönüştüremediğimiz yegane alan muhalefetin zihniyetidirb. Orada başarısız olduk.
'CHP'NİN BAŞINDAKİ ZATIN YALANLARINI FİNANSE İÇİN ORTAK BÜTÇE OLUŞTURMUŞLAR'
— Kendini yenilemek yerine yalan, iftira, çarpıtma ve hakaretle siyaset gemisini yürütmeye uğraşan bir CHP görüyoruz. Bugüne kadar partimiz ve şahsım hakkında attıkları iftiraların tamamı boşa çıktığı halde alışkanlıklarını terk etmiyorlar.
— Şu anda 1 milyonun üzerinde verilen tazminat var. Avukatlarımıza diyoruz sizin olsun, yeter ki bunu (Kılıçdaroğlu) tazminata mahkum edin.
— Kimi zaman FETÖ'cülerin kimi zaman ajanlık yapan sözde gazetecilerin kimi zaman da Türkiye düşmanı çevrelerin kendilerine servis ettiği dokümanlarla üzerimize geldiler. Ancak her seferinde attıkları iftiraların altında ezilmekten kurtulamadılar.
— Türkiye'nin hiçbir siyasi partisinin, FETÖ'cülerin, terör örgütlerinin, lobilerin oyuncağı haline getirilmesini tasvip etmiyoruz. Vaktimizi CHP'nin başındaki zatın yalanlarına cevap yetiştirmekten ziyade, ülkemizin ve milletimizin yararına işlerle harcamak istiyoruz.
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