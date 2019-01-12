Kayıt
01:36 12 Ocak 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Mahkeme

    İzmir'de 10 yaşındaki Ceylin'in öldürülmesi davasında ağırlaştırılmış müebbet

    © AA /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 30

    İzmir'in Ödemiş ilçesinde, evlerinin önündeki parkta oynadığı sırada kaybolan 10 yaşındaki Ceylin Atik'in iki gün sonra karşı apartmandaki komşularının evinde ölü bulunmasına ilişkin davada tutuklu sanık Şükriye Türkmen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

    16 yaşındaki Dilek'i öldürüp valize koyan sanık yayın yasağı istedi: Herkesin öğrenmesini istemiyorum
    © Fotoğraf : DHA
    16 yaşındaki Dilek'i öldürüp valize koyan sanık yayın yasağı istedi: Herkesin öğrenmesini istemiyorum
    Ödemiş Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Şükriye ve eşi Serkan Türkmen katıldı. Tutuksuz sanık Raziye Ö. ise duruşmaya gelmedi. Şükriye Türkmen savunmasında, kullandığı ilaçların kendisini olumlu yönde etkilediğini ve koğuş arkadaşlarının, "Gerçeği söyle, Allah sana yardım eder." demelerinden etkilendiğini söyledi.

    Bundan dolayı duruşma gününden önce gerçeği açıklamak için yazdığı mektupta eşinin ve Raziye Ö'nün olayla hiçbir ilgisinin olmadığını, cinayeti kendisinin işlediğini anlattığını aktardı.  Mahkeme başkanının "Bu mektubu kendin mi yazdın?" sorusuna sanık, "Mektubu kendim yazdım, verilecek cezaya razıyım." yanıtını verdi.

    'AMACIM FİDYE ALMAK DEĞİLDİ'

    Hatay'ın İskenderun ilçesinde babası Mehmet Ali Y. tarafından dövülerek ağır yaralanan Mertcan Y., (6)
    DHA
    Babası tarafından 'ödevini yapmadığı için' dövülerek komalık olan 6 yaşındaki Mertcan yaşamını yitirdi
    Sanık Şükriye Türkmen, şöyle konuştu: "Olayın olduğu günlerde eşime çok kızmıştım. 2 kez çocuğumu kaybettim. Çok zor günler yaşadım. Cinayetten sonra oğlumu hiç göremedim. Eşim beni bu olaya yönlendirmedi. Ceylin evde oynarken düştü. Daha sonrasını ve olayı hatırlamıyorum. Yalan üzerine yalan söyledim. Ne yapacağımı şaşırmıştım. Amacım fidye almak değildi."

    Mahkeme başkanının, cinayeti nasıl işlediğini sorması üzerine sanık Türkmen, "Ben duruşmaya psikiyatri doktorunun verdiği ilaçlarla geldim. Bu dakikadan sonra çocuğumu ister göstersinler, isterse göstermesinler, cezamı çekmeye razıyım. Olayı hatırlamıyorum." ifadesini kullandı. 

    DEDE ATİK: BİR AKILLI BİR DELİ ROLÜ OYNAMAYA ÇALIŞIYOR

    Ceylin'in dedesi Mustafa Atik, Türkmen'in ifadelerine tepki göstererek, "20 gün önce 'Cinayeti beraber işledik.' dedi. Şükriye Türkmen bir akıllı, bir deli rolü oynamaya çalışıyor. Sonra da 'İlaçlar beni kendime getirdi.' diyor. Buna kargalar güler. Sen git 10 yaşındaki çocuğumu öldür, sonra 'Allah affeder.' diye ifadelerde bulun. En ağır cezayı almasını istiyorum." diye konuştu.

    Ceylin'in babası Murat Atik 3 sanığın da en ağır cezayı almasını istediğini ifade ederek, diğer sanıkların da olayın içinde olduğunu öne sürdü. Mahkeme heyetinin karar için verdiği ara sırasında Atik'in üvey babaannesi Ülkü Atik sanık Şükriye Türkmen'e tepki gösterdi.

    Fatma Çamur
    © AA / Başak Akbulut Yazar
    'Notere giden 67 yaşındaki kadın, katibin polis eşi tarafından dövüldü'
    Aranın ardından mahkeme heyeti, Şükriye Türkmen'in ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına, eşi Serkan Türkmen'in ve tutuksuz sanık Raziye Ö'nün beraatine karar verdi.

    Müşteki avukatı Gürol Uyan nihai kararın verildiğini belirterek, sanık Serkan Türkmen hakkındaki kararı istinafa taşıyacaklarını ifade etti. Uyan, "Kararın Serkan için ileride değişeceğine eminiz. Şükriye yönünden ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Herhangi bir indirim uygulanmadı." dedi.

    OLAY

    Ödemiş ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde, evinin önündeki parkta oynadığı sırada kaybolan 10 yaşındaki Ceylin Atik, 12 Haziran 2017'de karşı komşularının evinde ölü bulunmuştu. Evin sahibi Serkan Türkmen, cinayeti işlediğini itiraf eden karısı Şükriye Türkmen ile kadının üvey annesi Raziye Ö. tutuklanmıştı. Raziye Ö, Ocak 2018'de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

    Şükriye ve Serkan Türkmen hakkında, "çocuğa karşı tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçlamalarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, Raziye Ö. hakkında ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlamasıyla 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

    İlgili konular:

    Taraftar kavgasında 17 yaşındaki gencin öldürülmesine ilişkin 7 tutuklama
    13 yaşındaki Nizamettin'in babası: Oğlum bir oyun yüzünden intihar etti
    Süper Amatör Lig maçı öncesi 17 yaşındaki bir taraftar bıçaklanarak öldürüldü
    Etiketler:
    Çocuk cinayeti, Ceylin Atik, Ödemiş, İzmir, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Rusya'daki doğa koruma alanları ve milli parklar
    Rusya'nın doğal güzellikleriyle nefes kesen milli parkları
    Karikatür
    Hırvatistan İsrail'den ikinci el F-16 satın almaktan vazgeçti
    İnfografik
    Ortadoğu'da kanser sorunu
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet