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01:35 12 Ocak 2019
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    Bekir Pakdemirli

    Bakan Pakdemirli: Zeybekci vagonuna mutlaka binmemiz lazım

    © AA / Emin Sansar
    Türkiye
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    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "İzmirli ne yaparsa doğrusunu yapar. Binali Yıldırım'ı seçmedi. Ama seçseydi, 5 sene daha kazanmış olacaktı. Trenin son vagonuna da olsa atlamamız lazım. Yıldırım vagonuna binemediysek, Zeybekci vagonuna mutlaka binmemiz lazım" dedi.

    Nihat Zeybekci
    © Fotoğraf : DHA
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    İzmir'in Çeşme ilçesinde düzenlenen 1. Uluslararası Yörük-Türkmen Çalıştayı'nda konuşma yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Yörük ve Türkmenlerle bakanlığımızla ortak bir noktamız var. Çoğu hayvancılık yaparlar. Bu yüzden Yörük ve Türkmen kardeşlerimizin Tarım ve Orman Bakanlığından talepleri neyse, hepsinin başımızın üzerinde yeri var" diye konuştu.

    'MİLYARLARCA LİRAYI İDARE EDEBİLECEK BİR CEO SEÇİYORUZ'

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, şöyle konuştu:

    "Genel Merkezimiz, İzmir'e çok yakışır bir aday belirlemiştir. Başkan adayımız Nihat Zeybekci, inandığı için burada. Ege'nin bir evladı olarak, İzmir'in çok daha iyi bir noktada olmasına inandığı için burada. Tüm partiler hizmet için var. Ama şunu unutmayın; oyumuzu attığımız zaman, sadece gönlümüzle atmamamız lazım. Belediye Başkanı'nı seçtiğimiz zaman, aslında bir CEO seçiyoruz. Ertesi sabah, milyarlarca lirayı idare edebilecek bir CEO seçiyoruz. Para idaresini bilen, işi bilen, paranın kıymetini bilen, sevk ve idare kabiliyeti yüksek insanları seçmemiz lazım. Herkesin gönlünde bir aslan yatıyordur. Ama şunu unutmayın; İzmir'imiz bize evlatlarımızdan emanet. İzmir için doğruyu yapmanız lazım. 3 evladım var. Biri de yolda. Yarın ben İzmir'e gelirsem, evlatlarım İzmir'de okuyabilir mi, İzmir'de aş, iş sahibi olabilir mi? O yüzden İzmir'e bir borcumuz var. Bu seçim de bir şanstır. Bugüne kadar güzel şanslarımız da oldu".

    Etiketler:
    AK Parti, Bekir Pakdemirli, Nihat Zeybekci, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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