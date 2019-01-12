Florya'da tren kazası: Yaralılar var

Deneme sürüşü yapan demir yolu aracı ile elektrik hattını döşeyen araç, Florya'da çarpıştı. Kazada, yaralanan 2 kişi ambulansla hastane kaldırıldı. Olay yerinde çalışmalar sürüyor.
Ayrıntılar geliyor.
Florya'da Halkalı-Gebze banliyö tren hattında test sürücüsü sırasında kaza meydana geldi. Yaralılar olduğu belirtiliyor.
Deneme sürüşü yapan demir yolu aracı ile elektrik hattını döşeyen araç, Florya'da çarpıştı. Kazada, yaralanan 2 kişi ambulansla hastane kaldırıldı. Olay yerinde çalışmalar sürüyor.
Ayrıntılar geliyor.
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