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10:13 12 Ocak 2019
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    Anadolu Üniversitesi

    Açıköğretim kitabında 'Hangisi kadını daha çekici yapar?' sorusu

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
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    Anadolu Üniversitesi’nin Açıköğretim Fakültesi Sosyal Psikoloji 1 ders kitabında yer alan sorular tepki çekti. Sorular gibi şıkları da aynı şekilde cinsiyetçi ifadeler ve önermeler içerdi.

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    © Fotoğraf : Facebook/Radio 10
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    Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sosyal Psikoloji 1 ders kitabının test bölümünde 'Kadını daha çekici yapan özellikler nelerdir?', 'Hangi işi yapan kadınlar daha çekicidir?', 'Erkeklerin eş seçerken önem verdikleri ölçüt nedir?' gibi sorular yer aldı.

    'Kıskançlığın bir nedeni değildir?' gibi pek çok sorunun yer aldığı ders kitabında 'Sevilen kişiye aşırı bağımlılık', 'İlişkide kendisini yeterli-kusursuz olarak görme' gibi şıklar da bulunuyor.

    ​Evrensel'den Cihan Çelik ve Zeliş Irmak'ın haberine göre, cinsiyetçi ifadelerin yer aldığı sorulardan bazıları şöyle:

    1- Aşağıdaki özelliklerden hangisi kadını daha çekici yapar?

    a. Erkek gibi davranması

    b. Güçlü görünmesi

    c. Cinsiyetine uygun rolleri oynaması

    d. Bağımsızlığına düşkün olması

    e. Çaresiz gözükmesi

    Soru kitapçığın cevap anahtarına göre yanıt: C

    2- Aşağıdaki işlerden hangisini yapan kadınlar daha çekicidir?

    a. Tezgâhtarlık

    b. Yöneticilik

    c. Danışmanlık

    d. Şoförlük

    e. Pilotluk

    Soru kitapçığın cevap anahtarına göre yanıt: A

    3- Aşağıdakilerden hangisi erkeklerin eş seçerken önem verdikleri bir ölçüttür?

    a. Kazancının kendisinden yüksek olması

    b. Fiziksel çekicilik

    c. Eğitiminin kendisinden yüksek olması

    d. Yaptığı iş olarak kendisinden yüksek olması

    e. Toplumdaki tanınırlığının kendisinden yüksek olması

    Soru kitapçığın cevap anahtarına göre yanıt: B

    4- Çekicilik tanımının kapsamıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

    a. Sevilen bir insanın akşam yemeği davetine katılmak

    b. Bir tur şirketiyle görmek istenilen bir ülkeye gitmek

    c. Kendisini hep mutlu yapan doğayla baş başa kalmak

    d. İş gereği kurum yöneticisi ile sıkça seyahat etmek

    e. İş yerinin düzenlediği toplantılara katılmak

    Soru kitapçığın cevap anahtarına göre yanıt: A

    5- Aşağıdakilerden hangisi kıskançlığın bir nedeni değildir?

    a. Sevilen kişiye aşırı bağımlılık

    b. İlişkiyi çok önemli-yaşamsal görme

    c. İlişkide kendisini yeterli-kusursuz olarak görme

    d. Kendi tutum ve davranışlarını yetersiz bulma

    e. Kişinin başka bir seçeneğinin olmaması

    Soru kitapçığın cevap anahtarına göre yanıt: C

    6- Kişilerarası çekiciliği artıran yakınlık etkeni bakımından aşağıdakilerden hangisi daha etkilidir?

    a. Aynı apartmanda yaşamak

    b. Aynı ülkede yaşamak

    c. Aynı kentte yaşamak

    d. Aynı mahallede yaşamak

    e. Aynı sitede yaşamak

    Soru kitapçığın cevap anahtarına göre yanıt: A

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    Etiketler:
    Soru, Cinsiyetçi önerme, Kitapçık, Test, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Evrensel gazetesi, Anadolu Üniversitesi, Zeliş Irmak, Cihan Çelik, Türkiye
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