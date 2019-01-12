Hulusi Akar, MİT Başkanı Fidan ve komutanlar sınır hattında bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Ümit Dündar ve MİT Başkanı Hakan Fidan sınır hattında bir araya geldi.

© Sputnik / Екатерина Чеснокова Rus Dışişleri: Türkiye'yle yapılan Soçi mutabakatında ilerleme görüyoruz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve MİT Başkanı Hakan Fidan'ın katıldığı toplantıda Suriye kuzeyindeki gelişmelerle, İdlib'de ateşkesin devamına yönelik çalışmalardaki son durum ele alındı.

'RUSYA İLE YAKIN İŞBİRLİĞİMİZ DEVAM EDİYOR'

Akar, "Soçi'deki mutabakat doğrultusunda ateşkesin ve istikrarın devamı için her türlü gayret gösterilmektedir. Rusya ile bu konudaki yakın işbirliğimiz devam ediyor" dedi.

Akar, Şanlıurfa'daki sınır birliklerine gerçekleştirdiği inceleme ve denetlemelerinin ardından Orgeneral Güler ve Orgeneral Dündar'la dün Hatay'a geçti.

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Denetleme ve incelemelerine buradaki birliklerde devam eden Bakan Akar, daha sonra MİT Başkanı Fidan ile bir araya geldi. Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar ve MİT Başkanı Fidan'ın da katıldığı heyetler arası toplantıda, Suriye'nin kuzeyindeki son gelişmeler değerlendirildi.

Soçi'de imzalanan mutabakat çerçevesinde İdlib'deki son durumun da gündeme geldiği toplantıda, ateşkesin devamına ilişkin çalışmalarla bölgede huzur ve istikrarın sağlanmasına yönelik yapılması gerekenler ele alındı.