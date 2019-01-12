Poroşenko: Türkiye ile Bayraktar TB2'ler için anlaşma imzaladık

Facebook hesabından açıklama yapan Poroşenko, Türkiye ile Bayraktar TB2 İHA'sına yönelik anlaşma imzalandığını kaydetti.
Poroşenko "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la anlaştığımız gibi, Ukrayna ordusuna Türk Bayraktar TB2 insansız hava aracı satın alınmasına yönelik anlaşma imzalandı" ifadelerini kullandı.
Poroşenko, açıklamalarına "Bu operasyonel ve taktik düzeydeki bu yepyeni İHA'lar yüksek teknolojik özellikli olmasının yanı sıra zırhlı araçları ve güçlendirilmiş mevzilerle denizdeki hedefleri vurmaya yönelik modern yüksek hassasiyetli füzelerle donatılabiliyor" sözleriyle devam etti.
Rus basınında anlaşma kapsamında 12 adet Bayraktar TB2'nin satın alacağı kaydedildi.
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