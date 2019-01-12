Kadıköy'de otel inşaatında tarihi eserler bulundu

İstanbul Kadıköy'de bir otel inşaatının temel kazısı sırasında Bizans dönemine ait olduğu tahmin edilen tarihi kalıntılar bulundu.

İstanbul'un Kadıköy ilçesi İbrahimağa Mahallesi'ndeki bir otel inşaatının hafriyat çalışmaları sırasında kalıntılar ortaya çıktı. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine inşaat alanında çalışma başlatıldı.

Arkeologlar tarafından yapılan kazı çalışmalarında yaklaşık 5-6 metre genişliğinde, Bizans dönemine ait olduğu belirtilen bir cadde kalıntıları ortaya çıkarıldı.

KAZI ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR

Caddenin etrafında dükkanlar olduğu tahmin edilen yapıların temelleri, mermer sütun başlıkları, sütun kaideleri ve sütunlar bulundu.

Uzmanlar durumu fotoğraflarıyla bir rapor halinde İstanbul 5 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'na bildirdi.

İnşaatın durdurulduğu ve kazı çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.