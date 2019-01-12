Fatih Altaylı: S-400 Porsche, Patriot Tofaş mı?

S-400 ve Patriot tartışmaları devam ederken, Habertürk yazarı Fatih Altaylı köşe yazısında, kendisine bir okuyucusu tarafından gönderilen 'S-400 yüksek irtifa hava savunma sistemlerinin Porsche'si, Patriot ve İsrail'in Arrow füzeleri Murat 131 gibidir' ifadelerinin yer aldığı bilgi notunu paylaştı.

"S-400 Porsche, Patriot Tofaş mı?" başlığıyla yayımlanan yazısında "Salı akşamı Teke Tek programında konuğum Sinan Ülgen, Türkiye'nin S-400'lerden vazgeçmesi gerektiğini, onun yerine Patriot'ları tercih etmesinin daha doğru olduğunu, S 400'leri de Rusya'yı kırmadan bir başka ülkeye satma konusunda bir yaklaşım içine girmemizin çıkarımıza olduğunu anlattı" diyen Altaylı, okuyucusunun gönderiği bilgi notuna yer verdi.

İki savunma sistemi hakkında detaylı bilgi veren ve karşılaştırma yapan bilgi notunda S-400'den 'hava savunma sistemlerinin Porsche'si' olarak bahsedilirken Patriot, 'Murat 131'e benzetiliyor.

Altaylı'nın paylaştığı bilgi notunun tamamı ise şu şekilde:

"Türkiye'nin S-400 yüksek irtifa hava savunma sistemini Rusya'dan satın almak için Rus devlet silah şirketi RosoboronExport ile sözleşme imzalaması üzerine ABD itiraz etmeye ve S-400 füze savunma sisteminin F-35'lere karşı tehdit olacağını ileri sürmeye başladı.

Rusya Federasyonu çok sayıda ülkeye S-400 yüksek irtifa hava savunma sistemini satmaktadır. En son Çin'e, Suudi Arabistan'a, Türkiye'ye Pakistan ve Hindistan gibi ülkelere satış için sözleşme imzalandı.

S-400 yüksek irtifa sistemi bataryalarında 400 km menzilli radarlar mevcuttur. Füzelerin etkili menzili 160-180 km ve 80 km civarı yüksekliğindedir. Aynı anda asgari füze hedeflere seyir füzesi yani yerden komutlu olarak sevk edilir. Uçaklara, uçak bataryalarına, seyir füzelerine, yüksek irtifa füzelerine karşı yüzde 99.9 doğrulukla etkili vuruş yapar, 18 uçaklık filoyu 2 adet S-400 füzesi havada imha edebilir.

© AFP 2018 / Bülent Kılıç AA: ABD Patriot teklifini Türkiye'ye sundu

Patriot füze sistemi yüzde 65 doğrulukla çalışır ve seyir füzesi kabiliyeti yoktur, sabit hedefe ateşlenir.

S-400 yüksek irtifa hava savunma sistemlerinin Porsche'si, Patriot ve İsrail'in Arrow füzeleri Murat 131 gibidir. Aralarındaki kalite farkı müthiştir.

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Türkiye'de S-400 bataryaları kurulunca hiçbir yabancı hava kuvveti Türkiye ve sınırlardan en az 300 km mesafede iznimiz olmadan yaklaşamaz, S-400 radarlarının kendi uçaklarına kilitlendiğini görenler yaklaşamaz.

Rusya Federasyonu'na S-400 yüksek irtifa hava savunma sistemini Türkiye'ye satmaya karar vermesine de minnettar olmalıyız. Bilgilerinize."