Fatih Altaylı: S-400 Porsche, Patriot Tofaş mı?

İki savunma sistemi hakkında detaylı bilgi veren ve karşılaştırma yapan bilgi notunda S-400'den 'hava savunma sistemlerinin Porsche'si' olarak bahsedilirken Patriot, 'Murat 131'e benzetiliyor.
Altaylı'nın paylaştığı bilgi notunun tamamı ise şu şekilde:
Rusya Federasyonu çok sayıda ülkeye S-400 yüksek irtifa hava savunma sistemini satmaktadır. En son Çin'e, Suudi Arabistan'a, Türkiye'ye Pakistan ve Hindistan gibi ülkelere satış için sözleşme imzalandı.
S-400 yüksek irtifa sistemi bataryalarında 400 km menzilli radarlar mevcuttur. Füzelerin etkili menzili 160-180 km ve 80 km civarı yüksekliğindedir. Aynı anda asgari füze hedeflere seyir füzesi yani yerden komutlu olarak sevk edilir. Uçaklara, uçak bataryalarına, seyir füzelerine, yüksek irtifa füzelerine karşı yüzde 99.9 doğrulukla etkili vuruş yapar, 18 uçaklık filoyu 2 adet S-400 füzesi havada imha edebilir.
S-400 yüksek irtifa hava savunma sistemlerinin Porsche'si, Patriot ve İsrail'in Arrow füzeleri Murat 131 gibidir. Aralarındaki kalite farkı müthiştir.
Suudi Arabistan da Rusya'dan S-400 alıyor, ABD ses çıkarmadı ama Türkiye'ye karşı neden itiraz ediyor?
Türkiye'de S-400 bataryaları kurulunca hiçbir yabancı hava kuvveti Türkiye ve sınırlardan en az 300 km mesafede iznimiz olmadan yaklaşamaz, S-400 radarlarının kendi uçaklarına kilitlendiğini görenler yaklaşamaz.
Rusya Federasyonu'na S-400 yüksek irtifa hava savunma sistemini Türkiye'ye satmaya karar vermesine de minnettar olmalıyız. Bilgilerinize."
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)