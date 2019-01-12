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    Fatih Altaylı

    Fatih Altaylı: S-400 Porsche, Patriot Tofaş mı?

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
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    S-400 ve Patriot tartışmaları devam ederken, Habertürk yazarı Fatih Altaylı köşe yazısında, kendisine bir okuyucusu tarafından gönderilen 'S-400 yüksek irtifa hava savunma sistemlerinin Porsche'si, Patriot ve İsrail'in Arrow füzeleri Murat 131 gibidir' ifadelerinin yer aldığı bilgi notunu paylaştı.

    Türkiye ve ABD bayrakları
    © Flickr / Victoria Pickering
    ‘ABD’nin Türkiye'ye S-400 baskısında başarılı olması mümkün görünmüyor’
    "S-400 Porsche, Patriot Tofaş mı?" başlığıyla yayımlanan yazısında "Salı akşamı Teke Tek programında konuğum Sinan Ülgen, Türkiye'nin S-400'lerden vazgeçmesi gerektiğini, onun yerine Patriot'ları tercih etmesinin daha doğru olduğunu, S 400'leri de Rusya'yı kırmadan bir başka ülkeye satma konusunda bir yaklaşım içine girmemizin çıkarımıza olduğunu anlattı" diyen Altaylı, okuyucusunun gönderiği bilgi notuna yer verdi. 

    İki savunma sistemi hakkında detaylı bilgi veren ve karşılaştırma yapan bilgi notunda S-400'den 'hava savunma sistemlerinin Porsche'si' olarak bahsedilirken Patriot, 'Murat 131'e benzetiliyor.

    Altaylı'nın paylaştığı bilgi notunun tamamı ise şu şekilde: 

    S-400 hava savunma sistemi
    © Sputnik / Grigoriy Sisoev
    Çavuşoğlu: Patriot için ABD'yle anlaşabiliriz ama S-400 konusunda dayatma olursa olmaz
    "Türkiye'nin S-400 yüksek irtifa hava savunma sistemini Rusya'dan satın almak için Rus devlet silah şirketi RosoboronExport ile sözleşme imzalaması üzerine ABD itiraz etmeye ve S-400 füze savunma sisteminin F-35'lere karşı tehdit olacağını ileri sürmeye başladı.

    Rusya Federasyonu çok sayıda ülkeye S-400 yüksek irtifa hava savunma sistemini satmaktadır. En son Çin'e, Suudi Arabistan'a, Türkiye'ye Pakistan ve Hindistan gibi ülkelere satış için sözleşme imzalandı.

    S-400 yüksek irtifa sistemi bataryalarında 400 km menzilli radarlar mevcuttur. Füzelerin etkili menzili 160-180 km ve 80 km civarı yüksekliğindedir. Aynı anda asgari füze hedeflere seyir füzesi yani yerden komutlu olarak sevk edilir. Uçaklara, uçak bataryalarına, seyir füzelerine, yüksek irtifa füzelerine karşı yüzde 99.9 doğrulukla etkili vuruş yapar, 18 uçaklık filoyu 2 adet S-400 füzesi havada imha edebilir.

    Patriot füzeleri
    © AFP 2018 / Bülent Kılıç
    AA: ABD Patriot teklifini Türkiye'ye sundu
    Patriot füze sistemi yüzde 65 doğrulukla çalışır ve seyir füzesi kabiliyeti yoktur, sabit hedefe ateşlenir.

    S-400 yüksek irtifa hava savunma sistemlerinin Porsche'si, Patriot ve İsrail'in Arrow füzeleri Murat 131 gibidir. Aralarındaki kalite farkı müthiştir.

    Suudi Arabistan da Rusya'dan S-400 alıyor, ABD ses çıkarmadı ama Türkiye'ye karşı neden itiraz ediyor?

    Türkiye'de S-400 bataryaları kurulunca hiçbir yabancı hava kuvveti Türkiye ve sınırlardan en az 300 km mesafede iznimiz olmadan yaklaşamaz, S-400 radarlarının kendi uçaklarına kilitlendiğini görenler yaklaşamaz.

    Rusya Federasyonu'na S-400 yüksek irtifa hava savunma sistemini Türkiye'ye satmaya karar vermesine de minnettar olmalıyız. Bilgilerinize."

     

     

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    Etiketler:
    Patriot, S-400, Fatih Altaylı
    Topluluk kurallarıTartışma
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