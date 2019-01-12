Erdoğan, AK Parti'nin Kocaeli belediye başkan adaylarını açıkladı

© AA / Erçin Top Erdoğan: Asıl mağdur biziz, 504 bin AK Partilinin seçmen kaydını bulamadık

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehit Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda AK Parti Kocaeli Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Cumhuriyet yeniden bir kuruluş değildir, Selçuklu'nun, Osmanlı'nın devamı mesabesindedir" dedi.Seçmen sayısına değinen

'SEÇMEN KÜTÜKLERİNDE İSMİ BULUNMAYAN ÜYELERİMİZİ BULUP KAYITLARINI YAPTIRACAKSINIZ'

Erdoğan, "Seçmen kütüklerini incelediğimizde AK Parti üyelerinden 504 bininin burada kayıtlarını olmadığını tespit ettik. Bir önceki seçime göre ilçe değiştiren 1,5 milyon kişi içinde de 222 bin AK Parti üyesi var. Bu seçimde 1 milyon gencimiz ilk defa oy kullanacak. Bu rakamlar Kocaeli'de, ilk defa oy kullanacak kişi sayısı 23 bine yakın. Bir önceki seçime göre şehre yeni gelen seçmen sayısı yaklaşık 38 bin. Bir önceki seçimde oy kullanıp da listelerde olmayan kişi sayısı yaklaşık 20 bin. Üyemiz olup da seçmen kaydı bulunmayanların sayısı 10 bin civarındadır. Bunların hepsi gerçekten çok ciddi rakamlardır. Şayet bu değişimleri doğru şekilde takip edip milletimizin gönlüne girebilirsek seçim sonuçlarında belirleyici bir etkiye yol açabiliriz" dedi.

'İSTANBUL'DA YENİ BİR YHT PROJESİNE BAŞLANACAK'

İstanbul'da yeni yüksek hızlı tren projesinin inşasına başlanacağını söyleyen Erdoğan, "Toplam maliyeti 10,5 katrilyon lira olan Gebze, Sabiha Gökçen, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile İstanbul Yeni Havalimanı, Halkalı arasındaki yüksek hızlı tren projemizin, proje çalışmaları bitti, yakında inşasına başlıyoruz" ifadesinde bulundu.

'İNGİLİZLERİN ÇOK ÖNEMLİ BİR KURULUŞU '2030 YILINDA ABD 3. SIRAYA, TÜRKİYE İSE 5. SIRAYA YÜKSELECEK' DEDİ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dün açıklanan cari işlemler açığı, son 20 ayın en düşük seviyesine geriledi. Bu bir müjdedir. Biz ülkemizi ve milletimizi bir üst lige çıkarmakta kararlıyız. İngilizlerin çok önemli bir kuruluşu açıklamayı yaptı. '2030 yılında Amerika üçüncü sıraya, Türkiye ise beşinci sıraya yükselecek' dedi." diye konuştu.

'BİZİ KARA KIŞA GÖMMEK İSTEYENLER, KENDİLERİ AYNI SANCIYLA KIVRANIYOR'

© AA / Raşit Aydoğan Erdoğan: Kültür-sanat meselesi en az terörle mücadele kadar önemli

Türkiye'ye karşı tehdit oluşturma çabası içinde olanların pişman olacağını vurgulayan Erdoğan, "Güya Arap Baharı'nı ülkemize de taşıyıp bizi kara kışa gömmek isteyenler şimdi kendileri aynı sancıyla kıvranıyorlar. Türkiye'yi tehdit etmesi için semirtip silahlandırdıkları terör örgütleri PKK, YPG'si, FETÖ'su, IŞİD'le eninde sonunda kendi başlarına bunlar bela olacak. Bu örgütler uyuşturucudan haraca, insan kaçakçılığından fuhşa kadar her türlü mafyatik yöntemle kendilerini koruyup kollayanların kabusu haline dönüşecek. İşte o gün terör örgütleriyle dans etmeyi siyaset sananlar bin pişman olacaklar ama iş işten de geçmiş olacak." dedi.

AK PARTİ'NİN KOCAELİ ADAYLARI

AK Parti Kocaeli ilçe adayları:

— Başiskele: Yasin Özlü

— Çayırova: Bünyamin Çiftçi

— Darıca: Muzaffer Bıyık

— Derince: Zeki Aygün- Dilovası: Hamza Şayir

— Gebze: Zinnur Büyükgöz

— Gölcük: Ali Yıldırım Sezer

— İzmit: Azize Sibel Gönül

— Kandıra: Adnan Turan

— Karamürsel: İsmail Yıldırım

— Kartepe: Muhammet Mustafa Kocaman

— Körfez: Şener Söğüt

AK Parti'nin Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın oldu.