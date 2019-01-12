Erdoğan, AK Parti'nin Kocaeli belediye başkan adaylarını açıklıyor

Partisinin Kocaeli adaylarını açıkladığı toplantıda konuşan Erdoğan, "Cumhuriyet yeniden bir kuruluş değildir, Selçuklu'nun, Osmanlı'nın devamı mesafesindedir" dedi.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

— "Kocaeli'nin tüm ilçelerindeki mahallerindeki vatandaşlarımı selamlıyorum. Hiçbir zaman unutulmayacaksınız buna inanıyorum. Kurulduğu günden beri Kocaeli teşkilatında görev yapmış demokrasimize hizmet etmiş tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum"

— "Tüm seçimlerde olduğu gibi Kocaeli bu seçimlerde de tercihini hizmet siyasetinden yana kullanacaktır. AK Parti kadroları daha çok çalışacak ve inşallah tüm ilçelerimizde bir kez daha AK Parti'nin zafer sancağını salladıracaktır. Bu şehir emeğin fedekarlığın değerini çok iyi bulur"

— "AK Parti teşkilatlarına çok büyük görevler düşüyor. Seçmen kütüklerini incelediğimizde AK Parti üyelerinden 504 bininin burada kayıtlarını olmadığını tespit ettik. Bir önceki seçime göre ilçe değiştiren 1.5 milyon kişi içinde de 222 bin AK Parti üyesi var"

— "Üyemiz olup da seçmen kaydı bulunmayanların sayısı 10 bin civarındadır. Tüm il ve ilçe başkanlarına talimat veriyorum. Seçmen kütüklerinde isimleri olmayan üyelerimizin adreslerini bulup kayıtlarını yaptıracaksınız"

— "Adres değiştirerek ilinize, ilçemize gelmiş üyelerini hemen kayda geçireceksiniz. Oy verme hakkı olan her gence ulaşıp onları bilgilendireceksiniz. Kendilerini partimizde siyaset yapmaya davet edeceksiniz" — "Dövizi ve faizi kullanarak ülkemizi tökezletmeye kalktılar. Açıklanan her veri ekonomideki dalgalanmanın yerini yeniden istikrara bıraktığını gösteriyor"

— "Cari işlemler açığı son 20 ayın en düşük seviyesine geriledi. Bu bir müjdedir. Kredi kartı borcu olanından esnafımıza her kesime desteğimizle vatandaşımızın yanında yer aldık. Son ekonomik tuzak da milletimizin hedeflerine ulaşma azmini kamçılamıştır. Ya iyi bir hamle yapıp bir üst lige çıkacağız ya da patinaj yaparak eski günlere geri döneceğiz. Biz milletimizi bir üst lige çıkarmaya kararlıyız"

AK Parti Kocaeli ilçe adayları:

— Başiskele: Yasin Özlü

— Çayırova: Bünyamin Çiftçi

— Darıca: Muzaffer Bıyık

— Derince: Zeki Aygün

Ayrıntılar geliyor.