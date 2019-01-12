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16:04 12 Ocak 2019
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    Naylon poşet

    Marketlerde bez ve file zorunlu hale geliyor

    © AFP 2018 / FRED DUFOUR
    Türkiye
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    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Vatandaşlarımızın bez poşetlere, filelere erişimini kolaylaştırmak adına da tüm marketlerimizde bez ve file uygulamasını zorunlu hale getiriyoruz. Ücreti karşılığında ve kampanyalar kapsamında marketlerimiz vatandaşlarımıza hem bez hem de file uygulamasını sağlayacaklar" dedi.

    Balıkesir Valiliği'nde basın açıklamasında bulunan Murat Kurum şunları söyledi:

    bez torba
    © AA /
    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan 'plastik poşet' genelgesi
    'FİRMALAR REKLAM VEREBİLECEK'

    "Biliyorsunuz plastik poşetlere ilişkin bir kanun çerçevesinde bir uygulama gerçekleştiriyoruz ve Ocak 2019 itibariyle artık plastik poşetlerimiz ücretli hale geldi. Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan himayelerinde Bakanlığımızca yürütülen 'Sıfır Atık' projemiz var. Sıfır Atık projemiz kapsamında 11 bin 800 kamu kurum ve kuruluşlarında uygulamaya geçtik. İkinci 100 günlük eylem planlarımız çerçevesinde 13 bin kuruluşa bu sayıyı çıkaracağız. Bu sayede 2023 yılındaki hedefimiz 100 bin kişiye doğrudan istihdam sağlamak ve yıllık 20 milyar lira tasarruf sağlamak. Bu proje kapsamında poşet uygulaması ile ilgili geçtiğimiz günlerde bir yönetmelik yayınladık. Bu yönetmelik çerçevesinde poşetlerin bir yüzünde çevreci sloganlar olacak diğer yüzünde de yüzün alanının yüzde 20'sini geçmeyecek şekilde firmalar reklam verebilecekler."

    Poşet- Alışveriş
    © AA /
    Poşet üretimine çapraz kontrol
    'FİLE UYGULAMASINI ZORUNLU HALE GETİRİYORUZ'

    "Diğer taraftan vatandaşlarımızın bez poşetlere, filelere erişimini kolaylaştırmak adına da tüm marketlerimizde bez ve file uygulamasını zorunlu hale getiriyoruz. Ücreti karşılığında ve kampanyalar kapsamında marketlerimiz vatandaşlarımıza hem bez hem de file uygulamasını sağlayacaklar. Ocak ayının ilk 10 gününe baktığımızda gıda perakendecilerinden aldığımız veriye göre geçen senenin ilk 10 gününe göre yaklaşık yüzde 60-65 oranında azalmış durumda. Bu sayede 3 bin 500 ton plastiği de kullanmamış oluyoruz. Bu bizim için çok sevindirici. Buradan tüm belediye başkanlarımıza uygulamaya destek verdikleri için teşekkür ediyorum."

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    Etiketler:
    file, poşet, Balıkesir Valiliği, Murat Kurum, Balıkesir
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