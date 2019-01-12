Erdoğan'ın dün (11 Ocak) Hayri Gür Spor Salonu’nda gerçekleştirilen tanıtım töreninde adayları açıklaması üzerine MHP’nin Trabzon Şalpazarı Belediye Başkan adayı Refik Kurukız’ın sahnede izin istemesi ise dikkatlerden kaçmadı.
'BOZKURT İŞARETİ YAPABİLİR MİYİM'
Sendika.org'da yer alan habere göre Kurukız ismi hitap edildikten sonra sahneye çıktı ve Erdoğan’ın elini sıktı. Sonrasında Erdoğan’ın kulağına yaklaşarak "Bozkurt işareti yapabilir miyim?” diye sordu. Kurukız, Erdoğan’ın “Yap bakalım” diye izin vermesinin ardından bozkurt işareti yaptı.
MHP'nin adayı Erdoğan'dan izin istedi: Bozkurt işareti yapabilir miyim?— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) January 12, 2019
Erdoğan: Yap bakalım https://t.co/r920ll3tJf pic.twitter.com/QcGOcNgAWn
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