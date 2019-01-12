Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Trabzon’da partisinin ilçe adaylarını açıkladı. Açıklanan 18 ilçeden ikisinde MHP adayını destekleme kararı alınırken Çarşıbaşı ve Şalpazarı ilçesinde AK Parti'nin aday çıkarmayarak MHP’nin adayını destekleyeceği belirtildi.

Erdoğan'ın dün (11 Ocak) Hayri Gür Spor Salonu’nda gerçekleştirilen tanıtım töreninde adayları açıklaması üzerine MHP’nin Trabzon Şalpazarı Belediye Başkan adayı Refik Kurukız’ın sahnede izin istemesi ise dikkatlerden kaçmadı.

'BOZKURT İŞARETİ YAPABİLİR MİYİM'

Sendika.org'da yer alan habere göre Kurukız ismi hitap edildikten sonra sahneye çıktı ve Erdoğan’ın elini sıktı. Sonrasında Erdoğan’ın kulağına yaklaşarak "Bozkurt işareti yapabilir miyim?” diye sordu. Kurukız, Erdoğan’ın “Yap bakalım” diye izin vermesinin ardından bozkurt işareti yaptı.

MHP'nin adayı Erdoğan'dan izin istedi: Bozkurt işareti yapabilir miyim?

Erdoğan: Yap bakalım https://t.co/r920ll3tJf pic.twitter.com/QcGOcNgAWn — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) January 12, 2019

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