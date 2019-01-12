HDP Eş Başkanı Buldan: Öcalan kardeşi ile görüştü

İmralı Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Abdullah Öcalan'ı bugün kardeşi Mehmet Öcalan ziyaret etti.
HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, Abdullah Öcalan ile kardeşi Mehmet Öcalan'ın bugün bir görüşme gerçekleştirdiğini duyurdu.
#Buldan: Sayın Abdullah Öcalan ile kardeşi Mehmet Öcalan bugün bir görüşme gerçekleştirdi. Sayın Öcalan’ın sağlık durumunun iyi olduğunu ve bir kaç gün sonra halkımızı daha detaylı bilgilendireceğimizi belirtmek isterim.— HDP (@HDPgenelmerkezi) January 12, 2019
Öcalan'ın sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Buldan, 'birkaç gün sonra detayli bir bilgirlendirme yapılacağını' söyledi.
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